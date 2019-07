Scandalul diplomelor false de la Institutul Hurmuzachi. Precizările Ministerului pentru diaspora privind revenirea adjunctului Nicolae Brînzea în fruntea instituţiei. Ce se întâmplă cu directorul Eugen Popescu (VIDEO)

EXCLUSIV ONLINE // Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, instituţie aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, se află în centrul unui scandal odată ce a ieşit public faptul că a directorul instituţiei a reuşit să avanseze în carieră pe baza de diplome de studii ilegale. Mai exact, Eugen Popescu a transformat o diplomă de școală profesională din Canada într-una de studii universitare în România la Universitatea din Oradea. (Detalii AICI)

În contextul în care Eugen Popescu se află în concediu medical, fix pe perioada când este invetigată această speţă, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi a trecut printr-o situaţie inedită de a avea directori interimari care se schimbau la câteva zile.

Într-un răspunsul trimis de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la solicitarea B1.ro, se precizează că din 12 iulie la conducerea Institutului a fost desemnat adjunctul Nicolae Brînzea, directorul adjunct al instituţiei, care a revenit la rândul său după un concediu medical.

"În data de 4 iulie 2019, domnul director general al IEH, Eugen Popescu, a emis decizia nr. C26 prin care, ca urmare a intrării în concediu medical, și-a delegat atribuțiile de director general doamnei Ana Maria Dalu, persoană detașată în cadrul Direcției științifice, proiecte și programe IEH. La acel moment, celelalte persoane cu atribuții de conducere, inclusiv directorul general adjunct, domnul Nicolae Brînzea, se aflau în concediu.

În data de 8 iulie 2019, motivat de faptul că cei doi directori generali se aflau în concediu medical și ca urmare a revenirii din concediu a directorului Oriana Miclea, aceasta a fost desemnată, prin ordin de ministru, să asigure conducerea IEH. Decizia s-a luat având în vedere art. 5, alineatul 1 din HG nr. 857/2013, coroborat cu Regulamentul de Organizare și Funcționare IEH.

La revenirea din concediu medical a domnului Nicolae Brînzea, acesta a fost desemnat în data de 12 iulie 2019, prin ordin de ministru, să preia conducerea IEH pe durata incapacității temporare de muncă a directorului general, domnul Eugen Popescu.

Decizia s-a luat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi în temeiul HG nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 1/04.01.2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, și Legea 50/2003 privind Codul muncii.", a transmis Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, la solicitarae B1.ro.

Nicolae Brînzea nu a fost ferit la rândul său de scandaluri. Acesta şi-a mărit singur salariul în două etape, ajungând în câteva luni de la 7.418 lei (la 31 iunie 2017), la 17.124 lei (la 1 ianuarie 2018).

Decizia a fost invalidată în 9 aprilie definitiv de către Curtea de Apel Bucureşti după o sesizare făcută chiar de Institutul Hurmuzachi prin Eugen Tiberiu Popescu.

Cât despre scandalul în care este implicat directorul Eugen Tiberiu Popescu, ministrul Natalia Intotero a precizat, într-o intervenţie telefonică pentru B1TV din 8 iulie, că Ministerul Educaţiei, la sesizarea

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, face o anchetă privind diploma cu care acesta a ajuns să lucreze Institutul Eudoxiu Hurmuzachi.

"Noi am adresat 2 întrebări Ministerului Educaţiei pentru a lămuri această situaţie. Răspunsul primit din partea Ministerul Educaţiei este că se vor face cercetări şi de îndată ce vor avea un răspuns o să ni-l comunice. Îmi doresc într-un timp foarte scurt să primesc acest răspuns pentru că e păcat de munca colegilor de la Institutul Hurmuzachi şi de muncă colegilor de la minister pentru această situaţie pe care ne-o dorim cu toţii rezolvată", a afirmat Natalia Intotero.

