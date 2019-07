Exproprierile pentru linia ferată care va duce la Otopeni: Discuțiile de marți au degenerat în țipete și urlete. 'Ce fel de creștini sunteți? Poate nici nu ați fost botezați ortodox' (VIDEO)

Dezbaterea publică organizată marți de Ministerul Transporturilor privind exproprierile de la Otopeni, pentru construcția liniei ferate care va duce la aeroport, a fost caracterizată de absenteism, iar discuția a degenerat în țipete și urlete.

Mai mult de jumătate dintre proprietarii care se arătaseră nemulțumiți de proiect și care se înscriseseră pentru a lua cuvântul nu au fost prezenți, iar absența lor a fost substituită de câțiva otopenari și de 3 avocați, adversari ai proiectului liniei ferate de aeroport, relatează clubferoviar.ro.

Alexandru Cristea, avocatul hotelului Vienna House din Otopeni, a combătut proiectul, arătând că pilonii pe care se va sprijini calea ferată suspendată vor trece prin curtea hotelului, care va rămâne fără parcare.

El a mai susținut că, în caz de incendiu, nu vor mai putea pătrunde autospecialele de pompieri.

Avocatul a menționat că ar putea apărea și cheltuieli suplimentare, peste suma cu care va fi expropriat, cum ar fi cele cauzate de necesitatea de a monta noi geamuri la hotel, pentru a face față nivelului de zgomot.

Apărătorul a cerut totuși ca, dacă proiectul totuși se va face, să se prevadă o stație de tren și în dreptul hotelului, motivând că ”sunt mulți angajați în zonă, e și o clădire de birouri”.

Un alt avocat, Adrian Cuculis, care săptămâna trecută susținea că este nevoie de o zonă de siguranță minimă de 100 m de la axul căii ferate, și-a reconsiderat poziția și a admis că distanța minimă este de 20 m, la care Ministerul Transporturilor poate să dea o derogare de până la 10 m.

Totuși, el nu și-a modificat părerea în ansamblu, susținând în continuare că trebuie expropriate în totalitate proprietățile respective.

Mai mult, Cuculis a contestat prețul exproprierii, aducând ca argument faptul că ”nu se poate merge pe grila notarială”.

Același lucru l-a susținut și avocatul Sorin George Sfetcu, care a spus că valoarea din grila notarială nu reprezintă valoarea de piață și că nu este normal ca pentru un teren de 130 mp din Otopeni statul să plătească doar 20.000 de lei.

Replica a venit din partea lui Liviu Drăgan, de la Serviciul exproprieri din cadrul CFR SA, care i-a semnalat avocatului faptul că legea tocmai asta prevede, că valoarea exproprierilor să fie calculată pe baza grilei notarilor.

Proprietarii de case și terenuri, care au fost foarte puțini la dezbaterea de la Ministerul Transporturilor, s-au remarcat prin tonul ridicat, iar discursurile lor au variat de la accente lacrimogene până la urlete pur și simplu, precizează sursa citată.

Una dintre proprietare a vorbit despre ”lacrimile și dezămăgirea oamenilor” și a făcut o paralelă cu demolările din perioada comunistă.

”Tot buldozerul e arma statului în lupta cu omul de rând, ca înainte de 1989”, a susținut aceasta.

Din nefericire, discuția a degenerat și s-a ajuns chiar la invocarea calității de creștin.

”Sunt revoltată, mi se fură viața! Ce fel de creștini sunteți? Poate nici nu ați fost botezați ortodox”, a spus o altă proprietară.

Ea nu s-a lăsat și a evocat posibilitatea unei deraieri: ”Oricând poate sări trenul ăla de pe linie și să ajungă în casa mea, în care dorm”.

O altă doamnă a trecut direct la urlete, strigând la cei de la prezidiu să-i spună care dintre ei vrea să se mute în locul ei și a continuat să vocifereze după ce nimeni nu i-a răspuns la întrebarea sa, evident retorică.

În final, directorul Direcției de Transport Feroviar din Ministerul Transporturilor, Simona Istrate, a încercat să ia cuvântul pentru a răspunde la problemele ridicate de contestatari. Nu a reușit, deoarece urletele au continuat din sală.

Din nefericire, în urma discuțiilor nu s-a ajuns la nicio concluzie, air problema privind exproprierile de la Otopeni stagnează.

