EXCLUSIV ONLINE // Celebrul caricaturist Ștefan Popa Popas a declarat într-o emisiune de la o televiziune din Timișoara că oltenii care s-au mutat în oraș "au stricat echilibrul cultural al Timișoarei". Declarația a stârnit controverse în spațiul public și consilierii locali PSD din Craiova, sprijiniți de primarul Mihail Genoiu, propun retragerea titlului de cetățean de onoare acordat în anul 2005. La aflarea veștii Stefan Popa Popas a declarat pentru B1.ro că afirmația sa a fost scoasă din context, dar a criticat din nou comportamentul anumitor olteni.

"Este o înțelegere greșită, eu m-am referit la acei olteni care au venit la Timișoara și în aceeași frază am spus că sunt și olteni foarte de valoare care au venit la Timișoara, chiar mama mea este olteancă. Deci după părerea mea fac o mare greșeală pentru că eu nu m-am referit la olteni în general, eu m-am referit la această entitate. Eu am și prieteni olteni, am și cunoștințe și mi se pare că se pripesc și se grăbesc fără să aibă și punctul meu de vedere."

Întrebat dacă a fost contactat din Slatina sau Craiova, Ștefan Popa Popas a declarat că i s-a spus că declarația sa a stârnit controverse în spațiul public.

"Eu fiind în concediu mi s-a dat telefon de către diferiți prieteni din orașele respective și mi-au spus că a început acolo o isterie pentru că s-a lăsat partea aceasta că eu aș fi declarat numai că sunt veniți în Timișoara numai olteni, cum să spun, nu chiar cei mai reușiți. Au stricat, pentru că era vorba în interviu de structura culturală a timișorenilor, eu fiind ambasador al Timișoarei. Am spus că sunt puțin bulversat pentru că s-a schimbat cultura.

Am stat o săptămână în centrul Timișoarei să fac portrete gratis la lume și toți la coadă vorbeau cu "fusei" și "mă dusei" și nici unul nu spunea când se așeza la mine "bună ziua" sau "permiteți să stau jos?" și când primeau caricatura nici unul nu mi-a mulțumit, ceea ce înseamnă lipsă de cei șapte ani de acasă. Eu nu am jignit nici un om de valoare, din contră am prieteni foarte mulți olteni, oameni de valoare. Eu m-am referit la această categorie care a venit în Timișoara și a făcut această tevatură și am dat și exemplu, pentru că întotdeauna îmi place să vorbesc și să și subliniez ceea ce spun.

Mi se pare prea mult ceea ce fac pentru că eu am obținut aceste titluri pe linie culturală și eu nu i-am jignit decât pe cei care au făcut prostii în Timișoara. De unde interpretarea asta că eu nu îmi recunosc originea? Ei nici pe Brâncuși nu vor să îl primească, când Brâncuși a spus "Când am plecat v-am lăsat săraci și proști și când am venit v-am lăsat și mai săraci și mai proști". Eu cred că este o greșeală și acolo pentru că este o interpretare greșită a oltenilor. Brâncuși este o mare valoare și trebuie adus în țară așa cum de fapt merită. "

Reacția primăriei Craiova

Reprezentanții primăriei Craiova spun că nu vor accepta ca nici măcar o parte a oltenilor să fie jigniți și că majoritatea celor care se mută în Timișoara sunt tineri cu studii.

"Noi, consilierii PSD împreună cu domnul primar Mihail Genoiu am luat această decizie în urma cuvintelor adresate de domnul Popa Popas în spațiul public. Este înacceptabil pentru noi ca și Craioveni, ca și olteni, să fim jigniți. Nu-i fac cinste domnului Popa Popas cuvinte de gen cirucurile și așa mai departe. Considerăm că dumnealui trebuia să fie un ambasador al municipiului Craiova și al Olteniei, nu o persoană care să jignească, nu o persoană care să denigreze municipalitatea craioveană care l-a făcut membru de onoare și consiliul local în același timp.

Din ce știu eu și sunt bine informat, la nivelul Timișoarei se face o infuzie în acest moment din rândul tinerilor absolvenți de facultate. Sunt foarte mulți care provin din rândul intelectualilor, adică cu studii superioare. Acum, orice pădure are și uscături, ce să mai zică dumnealui după ce a dat acele declarații? Și-a dat seama că a greșit și nu e normal ceea ce spune dumnealui", ne-a spus Stelian Bărăgan, viceprimarul Craiovei.

Decizia urmează să fie luată în următoarea ședință de Consiliu Local.