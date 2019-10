EXCLUSIV // Controverse puternice au apărut în rândul istoricilor care studiază dictatura comunistă din România după ce Mihai Demetriade, cercetător în cadrul CNSAS, a prezentat o nouă perspectivă asupra ororile din închisoarea de la Piteşti. Un adevărat scandal a izbuncnit în mediul online după ce acesta a vorbit într-un Controverse puternice au apărut în rândul istoricilor care studiază dictatura comunistă din România după ce Mihai Demetriade, cercetător în cadrul CNSAS, a prezentat o nouă perspectivă asupra ororile din închisoarea de la Piteşti. Un adevărat scandal a izbuncnit în mediul online după ce acesta a vorbit într-un interviu pentru RFI despre studiul său privind activitatea Securităţii în închisorile comuniste („Istoricul Serviciului de Contrainformații Penitenciare 1949-1967”, publicat în Caietele CNSAS în care susține că violențele din timpul regimului comunist desfășurate în închisoarea de la Pitești nu au făcut parte dintr-un experiment pus la cale de către Securitate, așa cum literatura de specialitate a prezentat după anul 1989, ci au fost rezultatul unor reglări de conturi între diferite grupări ale Mișcării Legionare.

Declarații acestuia au declanșat reacții virulente în mediul online, Mihai Demetriade fiind acuzat că nu face altceva decât să reabiliteze versiunea invocată de către Securitate cu privire la Fenomenul Pitești. În apărarea cercetătorului CNSAS a intervenit istoricul Mădălin Hodor care a postat un mesaj ce a încins și mai mult spiritele. Mădălin Hodor, a considerat de cuviință să confirme ipotezele colegului său, Mihai Demetriade, și a descris într-un mesaj pe deținuții trecuți în anii ’50 prin închisoarea Pitești care au fost autorii violențelor drept „niște căcați cu ochi care se torturau între ei pentru un blid în plus”.

Declarațiile celor doi au trezit emoții puternice în rândul foștilor deținuți politici. Fundația "Ion Gavrila Ogoranu" a transmis un comunicat semnat de istorici, artiști și de foști deținuți, victime ale dictaturii comuniste, care condamnă pozițiile exprimate public de către cei doi cercetători CNSAS. „Credem că ofensa pe care cei doi istorici o aduc victimelor ororilor din temnițele și lagărele comuniste ar trebui să scandalizeze opinia publică internațională în aceeași măsură cu insultarea victimelor Holocaustului”, se precizează în comunicat.

Mădălin Hodor, explică de ce a sărit în apărarea istoricului Mihai Demetriade:

În acest context Mădălin Hodor, unul dintre istoricii implicați în disputa apărută în spațiul public în jurul evenimentelor petrecute la închisoarea Pitești a vorbit în exclusivitate pentru B1.ro despre aceste controverse. Acesta a explicat pe larg la ce se referă, de fapt studiul lui Mihai Demetriade, și a precizat că a fost ținta unor atacuri fără precedent.

„E normal ca după 30 de ani să ai clarificate niște aspecte care s-au întâmplat la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50. De ce stârnește controverse acest subiect? Vă pot răspunde reacțiile violente exprimate în spațiul public ca urmare a interviului colegului meu în care vorbea despre un studiu publicat în caietele CNSAS acum ceva vreme. De ce s-a supărat atât de multă lume și au devenit atât de violenți? Pentru că Mihai Demetriade demonstrează în studiul respectiv, care este foarte bine argumentat bazat pe ani de zile petrecuți în arhive că ceea ce privește reeducarea de la Pitești există mai multe nuanțe decât cele pe care le cunoastem, anume că anumiți deținuți implicați în procesul de reeducare, recte cel legionar, nu erau chiar niște victime nevinovate ale regimului comunist, lucrau cu gardienii de acolo și sub supervizarea lui Nicolschi, că acel imaginar absolut bolnav al torturilor pe care îl cunoaște toată lumea pentru că toată lumea a fost oripilata de ce s-a întâmplat acolo este creația acestor legionari și nu era așa cum foarte mulți au scris, o idee de origine sovietică facandu-se referire la celebrele teorii de reeducare ale lui Makarenko . Pe scurt, studiul colegului meu este un studiu științific, el exprimă această ipoteză de lucru, o argumentează. Isteria s-a declanșat în momentul în care el a publicat interviul pe pagina de Facebook”, a precizat istoricul Mădălin Hodor.

Mădălin Hodor explică de ce a folosit sintagma „căcat cu ochi” în postarea despre deținuții politici de la închisoarea Pitești

El a declarat că atacurile au fost foarte violente la adresa sa și a colegului său, deși nimeni nu a citit studiul în care acesta își argumentează afirmațiile. Totodată el a explicat ce a vrut să spună prin postarea în care a folosit sintagma „căcat cu ochi”, în legătură cu foștii deținuți politici.

„Reacțiile au fost foarte violente. Nimeni nu a stat sa citească nici ceea ce a spus domnul Demetriade și nici studiul, care este foarte amplu și care este disponibil online, în schimb instant am început sa fiu atacat pentru că sunt coleg cu domnul Demetriade cu jigniri deși nu am absolut nimic de a face cu acest subiect. Am reacționat la aceste jigniri printr-o postare publică. În postarea mea publică am răspuns la o postare a cuiva care sugera că trebuie să fie declanșată o investigație pornind de la lungimea nasului meu. Această chestiune cu lungimea și forma nasului era o practică nazistă din Germania cu ajutorul căreia erau identificați evreii. Referința este mai mult decât străvezie. Am ripostat cu un limbaj care nu este întradevăr academic, dar țin sa spun ca nu am ținut sa fac din chestiunea asta un atac antismeit. Eu nu sunt evreu, dar era evidentă ținta.

De asemenea, am folosit acea expresie „căcat cu ochi” referindu-ma la acei legionari de la Pitești care au participat la tortura celorlalți deținuți. În ceea ce privește modul în care mesajul a fost denaturat în spațiul public, am observat că acesta nu este un fenomen unic pe Facebook, atunci când cineva vrea să declanșeze o isterie generală pentru că în legătură cu această postare și cu cele ulterioare postării colegului meu Demetriade, pur și simplu au existat persoane care nu au preluat sursa problemei ci pur și simplu au venit cu postări în care au afirmat că Demetriade și Hodor înjură deținuții politici”, a explicat Mădălin Hodor.

El a mai precizat că nu a dorit să jignească deținuții politici, ci s-a referit în postarea sa doar la cei implicați în violențele de la închisoarea Pitești.

„Este o mistificare și o manipulare absolut josnică, mai mult decât atât au fost incitați oamenii să ne atace pornind de la această chestiune. Noi am vorbit strict de deținuții de la Pitești. Demetriade explică foarte bine cum s-a ajuns acolo. E o chestiune de opinie istorică pe care noi o argumentăm de la care am fost făcuți una cu pământul pentru că, vezi doamne, am fi spus despre toți deținuții politici din România că nu ar fi suferit. Chestiunea aceasta este mult mai complexă decât o simplă răfuială între istorici sau oameni cu opinii diferite, pentru că în discuția noastră au intrat și factori instituționali, precum IICMER care a simțit nevoia să dea un comunicat mistificând lucrurile. Nu am înțeles ce au vrut să spună cu regretele exprimate acolo. Este o chestiune josnică, Să dați o căutare pe internet privind activitatea mea din ultimii ani. Suntem exact oamenii opuși acestei chestiuni. Ne ocupăm zilnic de deconspirarea Securității, nu suntem interesți să o reabilităm. Pe de altă parte nu putem să stăm pasibili când istoria este mistificată și se fac niște minciuni în spațiul public referitor la această chestiune”, a conchis istoricul Mădălin Hodor.

Istoricul Marius Oprea, acuzații grave la adresa celor doi cercetători CNSAS: Au ales să îi condamne încă o dată pe foștii legionari închiși la Pitești exact cu armele securității

Pe de altă parte istoricul Marius Oprea, unul dintre semnatarii comunicatului care condamnă dur declarațiile făcute de Mihai Demetriade și Mădălin Hodor a criticat dur poziția celor doi și a pus-o pe seama corectitudinii politice.

„ Cei doi cercetători au anumite afinități politice care tind să transforme corectitudinea politică într-un fel de doctrină sui generis și căreia îi subsumează orice alte valori. Orice aspect care are o nuanță legionară devine automat anacronic, retrograd și trebuie condamnat. Din păcate au ales să îi condamne încă o dată pe foștii legionari închiși la Pitești exact cu armele securității pentru că evaluările lor sunt exact cele cuprinse în rechizitoriul Securității în baza căruia cei care au fost activi în reeducare au fost condamnați la moarte, e vorba aici de legionari. E un fenomen în care adevărul istoric este înlocuit cu corectitudinea politică, cu dorința de a-și face publicitate cu orice preț, care dăunează atât statutului lor, cât și instituției. Să nu uităm că CNSAS trebuie să fie o instanța morală. Iată, că prin vocea celor doi se transformă într-un tribunal al poporului prin vocea celor doi”, a precizat pentru B1.ro istoricul Marius Oprea.

Deținuții politici, revoltați după declarațiile lui Mădălin Hodor și Mihai Demetriade: Este incredibil! Dar cum se poate așa ceva? Să spui ca i-a dirijat din afară anumite grupări legionare?!

Dorind să aflăm ce cred deținuții politici despre acest scandal, am stat de vorbă și cu Octav Bjoza, președintele Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România, care s-a declarat revoltat în legătură cu afirmațiile celor doi cercetători CNSAS ce neagă faptul că la Pitești ar fi avut loc un experiment organizat de Securitate.

„Toți deținuții politici și deportatii, mai suntem 32.000 cu tot cu soțiile și urmasii noști, suntem indignati de aceste persoane. Aștia sunt plătiți de cineva? Nu pot să îmi explic. Domnule, este revoltatoare treaba. Căutam cu orice preț sa reducem la zero, vrem sa zicem ca a fost paradis la inchisoarea Pitesti? Mărturiile sunt morții, uciși în torturi, cei care au plecat de acasă și nu s-au mai întors niciodată și noi încercăm să justificăm că s-ar fi bătut legionarii intre ei?! Am stat cu zece persoane care autrecut prin iadul de la Pitești. Numai după doi ani de frică, unul dintre ei ne-a marturisit ce s-a întâmplat acolo și nu am niciun motiv să nu îl fi crezut și nici măcar nu era legionar. Se numea Negrescu Fag și era din București. A fost bătut bestial. Adică Securtitatea nu știa ce se întâmplă acolo? E un fals ordinar! Securitatea i-a bătut cumplit pe deținuti.

Cine era Securitatea? Alexandru Nikolski. El era cel care a pus la cale aceste oribile tratamente la care au fost supuși studenții la Pitesti. I-a bătut, i-a înfometat până când unii dintre ei au cedat, au semnat angajamente și s-au transformat în echipe de bătăuși conduși de Eugen Țurcanu. Iar Securitatea statea de o parte și se amuza. Când a rasuflat treaba în afara țării, tot Securitatea a venit și a spus că de fapt nu știa nimic. E un fals ordinar că deținuții s-au bătut între ei ca chiorii.Eram pândiți prin vizor de zeci de ori pe zi să vadă ce se întâmplă, dacă organizăm evadari. Nici nu aveam voie sa vorbim. Nu doar cei de la Pitești, ci inclusiv cei care am venit la ani după aceea. Suntem revoltați! Este incredibil! Dar cum se poate așa ceva? Să spui ca i-a dirijat din afară anumite grupări legionare?! Eu nu am admis și nici nu voi admite nicio formă de totalitarism, dar nu se poate să falsifici cu orice preț istoria!”, a declarat pentru B1.ro Octav Bjoza.