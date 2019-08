Scandal cu focuri de armă în fața unui club de fiţe din Mamaia. Conflictul a izbucnit între mai mulți clienti și bodyguarzii clubului, relatează B1TV.

Unul dintre aceștia a scos o armă neletală și a tras un foc în plan vertical, apoi a urcat în mașină cu prietenii lui și a fugit.

Când a plecat, ar fi lovit cu mașina un alt prieten, lăsat în urmă. În urma incidentului, un bărbat a ajuns la spital.

Agresorii au fost prinşi, la scurt timp în Năvodari şi duşi la audieri.

