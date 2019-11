Scandal cu focuri de armă la o secție de vot din Prahova, sâmbătă seară: Un polițist a împușcat un bărbat băut, care îl atacase (VIDEO)

Scandal cu focuri de armă la o secţie de vot din Prahova. Conflictul a pornit de la un bărbat aflat sub influenţa băuturilor alcoolice. El a cerut polițistului care păzea secția să-l lase să voteze. Când a fost refuzat individul și-a chemat mai mulți prieteni și a revenit la secția de votare, ca să îi dea o lecţie agentului. Poliţistul a folosit arma din dotare şi a reuşit să-l împuşte pe unul dintre ei în picior. Agresorii au fost prinşi şi duşi la audieri.



Deși votul în România la alegerile prezidențiale a început în această dimineaţă la ora 07.00, un bărbat beat a venit sâmbătă seară la secția de votare 523 din Drăgăneasca și a cerut să voteze.



Polițistul care păzea secția l-a refuzat pe alegător și l-a trimis acasă. Înfuriat, bărbatul și-a chemat mai mulți prieteni și a revenit la secția de votare, ca să se răzbune pe polițist.



Scandalagiii au intrat peste agent în secție. Când acesta a avertizat că va folosi pistolul din dotare, ei l-au ignorat și s-au năpustit asupra lui. Când polițistul l-a împușcat în picior pe unul dintre indivizi, atacatorii s-au speriat și au fugit. Agentul a ieșit afară și a mai tras câteva focuri, spun martorii.

Scandalagiii au fost prinși la scurt timp și duși la audieri la o secție de poliție din Câmpina. Bărbatul împușcat în picior, un tânăr de 30 de ani, a fost spitalizat și este în afara oricărui pericol.

