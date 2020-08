Scandal fără precedent pe aeroportul ”Henri Coandă” din Otopeni. În jur de 100 de persoane au aflat că vor fi băgate în carantină, în timp ce se aflau în zborul spre România, conform Spynews.ro.

Scandal uriaș pe aeroportul Otopeni. Peste 100 de persoane au aflat că vor intra în carantină, în timp ce se aflau în zborul spre România

A fost agitație mare noaptea trecută pe Aeroportul Otopeni. Peste 100 de persoane aflate în zbor spre România au aflat că vor fi băgate în carantină.

Scene incredibile au avut loc luni seară pe Aeroportul Otopeni. O mulțime de oameni care au decolat la ora 21:00 din Barcelona spre România, au aflat în timpul călătoriei că în momentul în care vor ajunge pe pământ românesc vor fi băgate obligatoriu în carantină, deoarece orașul a fost băgat în zona roșie.

Cu toate că aveau cunoștină despre faptul că orașul va fi băgat într-o zonă roșie, turiștii au pornit în călătoria spre România cu gândul că măsura se va implementa de la ora 24:00. Prin urmare, aceștia au avut o mare surpriză la destinație, deoarece abia atunci au aflat că autoritățile vor să îi bage în carantină.

Două ore s-au revoltat oamenii pe Aeroportul Otopeni din cauza faptului că trebuie să stea izolați. În cele din urmă, turiștii veniți din Barcelona au fost lăsați să plece acasă fără a fi băgați în carantină, așa cum au fost inițial anunțați.MAREA SURPRIZĂ! A venit sondajul care RĂSTOARNĂ TOATE CALCULELE înainte de ALEGERI

”Înainte de ora 12.00 am plecat din Spania. Noi ora 12.00 am prins-o în zbor. Nu aveam cum să mai dăm înapoi. Nu ne-a anunțat nimeni. Pilotul ne-a spus că toți cei care am zburat în momentul acela nu vom intra în carantină. Și când am ajuns aici ni s-a spus că nu contează din ce zonă venim din Spania, că vom intra în carantină. Și normal că toată lumea s-a revoltat. Au fost mulți care au semnat și au plecat”, a afirmat o pasageră, potrivit jurnaliștilor de la Antena 3.

Coronavirus în lume. Număr uriaș de noi infectări cu Covid-19 în Spania

În ultimele zile, măsurile de restricție s-au intensificat în Europa în contextul crizei pandemice declanșate de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Spania a înregistrat de vineri și până luni 15.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus.

Chiar și așa, câteva sute de oameni au protestat în centrul Madridului împotriva restricțiilor impuse de autorități.

Și Franţa a raportat o creștere importantă a numărului de noi infectări, în week-end, iar Italia a decis să-i testeze pe toți turiștii care vin din zone de risc.

Franța e pe lista roșie a Marii Britanii

Persoanele care călătoresc din Franţa în Marea Britanie vor fi nevoiţi să se izoleze timp de 14 zile începând de sâmbătă, e anunţul autorităţilor din Londra. A doua cea mai populară destinaţie pentru britanici a înregistrat un număr record de cazuri - 2.669 în ultimele 24 de ore. Spania, cea mai populară destinaţie, a fost înlăturată de pe lista sigură pe data de 26 iulie. Francezii ar putea răspunde cu aceeaşi măsură Britanicii care ajung în Franţa ar putea fi şi ei obligaţi să stea în carantină timp de 2 săptămâni, după ce guvernul Boris Johnson a decis să scoată Franţa de pe lista ţărilor verzi. Ţările de Jos au fost incluse pe lista roşie şi au impus deja măsuri reciproce pentru Marea Britanie.

Cu aproape 382.150 de îmbolnăviri, Spania este una dintre cele mai afectate țări din lume. Practic, cu 108 cazuri la 100.000 de locuitori, îşi devansează mult vecinii. În plus, bilanțul victimelor a ajuns la 28.646 de decese provocare de virusul ucigaș care a declanșat o adevărată criză sanitară la nivel global.