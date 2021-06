Scandal în cartierul Ferentari din Capitală: Mai multe persoane, duse la secție și amendate pentru tulburarea liniștii publice. Oamenii au încercat să-i împiedice pe polițiști să-și exercite atribuțiile (VIDEO)

Scandal cu poliția în cartierul Ferentari din Capitală. Zeci de oameni au ieșit în stradă după ce mai mulți indivizi care făceau grătar în fața unui bloc au fost încătușați de poliție. Șase persoane au fost duse la secție și amendate pentru tulburarea liniștrii publice și pentru că au încercat să-i împiedice pe polițiști să-și exercite atribuțiile de serviciu, informează B1 TV.

Totul a început duminică seară, după ce mai mulți tineri au decis că pot să facă o petrecere câmpenească exact în fața blocului, în stradă. Indivizii nu au mai ținut cont de nimic și au dat drumul la grătare. Bineînțeles, pe muzică dată la maxim. Însă vecinii nu au apreciat distracția tinerilor și au chemat poliția.

La vederea echipajului, petrecăreții s-au transformat în scandalagii. Ei au refuzat să se legitimeze și chiar au sărit la agenți. În scurt timp, în ajutorul lor au venit zeci de persoane care au încercat să-i alunge pe polițiști.

“Ajunşi la faţa locului, colegii noştri din cadrul Secţiei 24 Poliţie le-au cerut celor prezenţi să înceteze activitatea, solicitându-le totodată să se legitimeze. La auzul acestor replici şi cu gândul că ar putea să nu mai apuce să guste micii de pe grătarul improvizat şi nici berea de la rece, au început să se manifeste violent faţă de poliţişti, refuzând totodată să se legitimeze. Mai mult, ceilalţi cetăţeni din zonă, au sărit în ajutorul «abuzaţilor» şi au încercat să îi «salveze» din mâinile poliţiştilor”, precizează reprezentanții SindicatuluI Europol, printr-un comunicat de presă.

Până la urmă, șase scandalagii au fost încătușați, duși la secție și amendați. Printre ei, se află și doi minori de 16 ani și respectiv 17 ani.

