SCANDAL ÎN POLIȚIA ROMÂNĂ! Un AGENT îmbrăcat în PANTALONI SCURȚI și BLUZĂ ROȘIE a ieșit la vânat de șoferi în Giurgiu (VIDEO)

Scandal la Poliția Giurgiu. Un om al legii și-a exercitat funcția de agent îmbrăcat necorespunzător.

Mai exact, polițistula oprit mașini în trafic și a condus mașina instituției, cu girofarul în funcțiune, îmbrăcat în pantaloni scurți și cu o bluză roșie.

„Polițist îmbrăcat în pantaloni scurți a ieșit la vânat de șoferi în localitatea Ghimpați, județul Giurgiu”, este titlul sub care a fost postat video-ul pe Info Trafic 24.

Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu a demarat o anchetă.

