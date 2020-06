Scandal la conferința de presă a lui Nicușor Dan: Viceprimarul Aurelian Bădulescu a venit însoțit de mai mulți angajați ai Primăriei Capitalei și de directorul STB (VIDEO)

Scandal uriaș la o conferința de presă tinuta de Nicusor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la primaria Capitalei. Viceprimarul pesedist Aurelian Bădulescu l-a îmbrâncit și șicanat pe Nicusor Dan. Bădulescu a venit înarmat cu un dulap la conferința organizată în stradă de rivalul Gabrielei Firea. Totodată, viceprimarul a fost însoțit de mai multe persoane care au recunoscut că sunt angajați ai Primăriei Capitalei. Printre aceștia se numără și directorul Societății de Transport București (STB), Alexandru Hazem Kansou. Toți aceștia apar în mai multe videoclipuri care au fost distribuite de liberali pe Facebook.

Iată, mai jos, un schimb de replici între o reprezentantă a PNL și cei care l-au însoțit pe Aurelian Bădulescu:

Î: Unde lucrați la Primăria Capitalei?

R: Lucrăm la acest proiect de supralărgire.

Î: Recunoști că lucrezi la Primăria Capitalei?

R: Sigur că da. Sunt la lucrarea Primăriei Capitalei de supralărgire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.