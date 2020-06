Scandal la conferința de presă a lui Nicușor Dan: Viceprimarul Aurelian Bădulescu, admonestat de un bucureștean nemulțumit că pierde zilnic ore întregi prin traficul din Capitală (VIDEO)

Viceprimarul Aurelian Bădulescu a fost admonestat şi de şoferii de pe Prelungirea Ghencea. În timp ce îi bruia conferinţa de presă lui Nicuşor Dan, un bucureştean aflat pe scuter i-a reproşat lui Bădulescu faptul că pierde zilnic ore întregi prin traficul din Capitală.

Iată mai jos, o parte din schimbul de replici dintre viceprimarul Aurelian Bădulescu și bucureșteanul nemulțumit:

Bucureștean: În fiecare zi stăm la coada asta câte trei ore!

Aurelian Bădulescu: Așa este.

Bucureștean: Așa este! Și ce ați făcut? Vă bateți joc de noi! Oamenii ăștia de ce sunt aici, să vă admire, să vă aplaude?

Nicușor Dan: Eu am organizat conferința de presă.

Bucureștean: Nu am putut să aud nimic la televizor din ce spune (Nicușor Dan – n.r.). Ne-am săturat de incompetența voastră. În locul tău nu aș fi venit în viața mea în Prelungirea Ghencea.

Aurelian Bădulescu: Eu vin, pentru că îmi asum dacă greșesc, nu mint, ca ei.

Bucureștean: Lăsați-i pe ei să mintă, că o să-i alegem. De patru ani nu e nimic la pasaj, acum e coadă de o oră și jumătate.

Aurelian Bădulescu: Încercăm să facem ce n-au făcut alții.

Bucureștean: Vă bateți joc de noi!

Aurelian Bădulescu: Pe tine nu te cunosc! Nu ți-e rușine, măi omule?

