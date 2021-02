Un nou scandal lovește mediul academic din România. De data aceasta un cont anonim, semnat de o fostă studentă, aduce acuze șocante la adresa șefei catedrei de suedeză de la facultatea de Limbi Străine din cadrul Universității din București. Mărturia tinerei a fost aprobată în cor de foștii studenți ai profesoarei, care este acuzată de faptul că are un limbaj și un comportament agresiv la adresa studenților, făcându-i pe aceștia să renunțe din vreme la facultate.

O studentă de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, din cadrul Universităţii Bucureşti susține că profesoara de limba suedeză a avut un comportament agresiv față de studenți.

„La cursurile lui C.V. eram în permanentă jigniți, făcuți în toate felurile, “balcanici”, “bătuți în cap”, “facem țară de rușine”, “copii de grădinița care n-au ce caută la facultate”, “cum e posibil că unul că ține să între la această facultate, nu înțeleg”, “sub orice critică”, “analfabeți” “toți țăranii ar putea înțelege suedeză dar în grupa asta mai greu” și lista poate continuă.”, precizează aceasta pe Facebook.

Scandal la Facultatea de Limbi Străine din Bucureşti: Profesoară de limba suedeză acuzată de comportament agresiv (VIDEO)

Unii studenţi au rămas chiar cu traume, susţine studenta.

„A fost un caz, o colegă care, la sfârșitul semestrului 1 anul 1, a avut probleme grave de sănătate, fiind ulterior internată la spital și diagnosticată cu anxietate, dar urmând și o serie de tratamente în acest sens. Din cauza perioadei în care a lipsit riscă să nu intre în examene pentru că nu avea suficiente prezente la cursuri, de aceea a venit cu dovadă internărilor pentru a i se acoperi perioada în care nu a putut fi prezentă. Doamna C. V., foarte indignată de “tupeul” fetei de a veni cu un întreg dosar cu fișe de spitalizare, foi de la medici, rețete etc, nu doar că a țipat, dar a și aruncat cu dosarul, făcând scandal și spunând că pe ea nu o interesează unde a fost studentă în perioada în care a lipsit și că ceea ce face e de prost gust și spunând că “putea să vină și cu certificat de deces că tot nu o interesa de ce a lipsit”.”, a mai spus ea.

Studenta, care a publicat de pe un cont anonim, nu este singura care s-a plâns de comportamentul inuman al şefei catedrei de limba suedeză.Tu ce vezi în imagine, un câine sau un bărbat? Puțini ghicesc răspunsul corect! ILUZIA OPTICĂ a creat numeroase controverse

„Te susțin și confirm cele spuse de tine. Eu am făcut Franceza - Suedeza, cu greu am rezistat până la final. Același tratament, aceleași reacții, același 'nu avem ce sa facem' din partea conducerii”, a povestit o fosta studentă în comentarii.

Conducerea facultăţii pare să ignore toate aceste mărturii. Nici până acum nu au intervenit, deşi de-a lungul anilor au fost depuse de studenţi mai multe plângeri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.