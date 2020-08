Scandal la metrou între doi bărbați din cauza măștii de protecție (VIDEO)

Scandal la metrou din cauza măștii de protecție. Acum câteva săptămâni, un tânăr a refuzat să poarte masca de protecție la metrou, iar un alt bărbat, care purta mască, i-a atras atenția.

Acesta din urmă i-a spus că are secreție nazală și că ar trebui să poarte masca, mai ales că se află într-un spațiu închis. În acel moment, bărbatul fără mască a luat foc și s-a enervat teribil pentru că i se atrăsese atenția. Acesta argumenta puternic că nu trebuie să poarte masca pentru că secreția nazală nu se află pe lista cu simptome pentru coronavirus, susține el.

