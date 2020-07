Scandal la Spitalul Județean de Urgență Craiova: „Aţi lăsat-o să moară ca un câine. Nu ne-aţi spus nimic. Ne-aţi băgat mama în sac şi ziceţi că are COVID, nemernicilor!”

Scandal uriaș la Spitalul Județean de Urgență Craiova, unde o familie aduce acuzații grave personalului medical. Doi frați care au mers să o ridice pe mama lor decedată de cancer au constatat că sunt obligați să o înmormânteze pe aceasta după protocolul COVID-19, deși femeia nu fusese infectată.

Cei doi susțin că mama lor a stat singură în cameră și nu avea cum să se infecteze, însă au primit un răspuns tranșant de la o asistentă. Momentul a fost înregistrat cu telefonul mobil. „În mod normal, se testează la șase zile de la contact, dânsa n-a mai apucat să fie testată, dar rămâne în continuare suspectă. De aceea a venit în sac, asta-i procedura. Pentru a evita îmbolnăvirea pentru toată lumea“, le-a spus aceasta.

Revoltați oamenii au început să își strige disperarea. „Atunci de ce ne-aţi dat hainele mamei acasă? Dacă erau infectate? Aţi lăsat-o să moară ca un câine. Nu ne-aţi spus nimic. Ne-aţi băgat mama în sac şi ziceţi că are COVID, nemernicilor! Cum să se infecteze de la o altă pacientă? Ea a stat singură în salon“.Cum arăta Angela Similea în tinerețe. Cele mai frumoase poze cu îndrăgita cântăreață româncă (GALERIE FOTO)

Protocolul COVID

„Nu îi declarăm suspecți dacă nu sunt, nu avem de ce. Dacă nu avem un al doilea test care să confirme sau nu că pacientul este pozitiv sau negativ, decedatul se predă familiei în sac negru. Dacă există cineva care vrea să facă plângere că un pacient a fost declarat suspect fără să fie motive, să o facă“, a declarat managerul Laurențiu Ivanovici pentru Gazeta de Sud.

Scandal la Spitalul Județean de Urgență Craiova

Caz similar cu doar câteva zile înainte

Un caz similar a avut loc cu doar câteva zile. Alexandru Bogdan Samfira scria pe Facebook despre bunica soției sale, care a fost internată în Secţia Hematologie a Spitalului „Filantropia“ din Craiova, cu leucemie acută, diabet, hepatită C și alte afecțiuni și urma să fie înmormântată cu protocol COVID. Postarea sa a fost distribuită de mai multe ori.

„La internare, conform protocolului, s-au recoltat probe pentru analiza Covid, atât de la ea, cât şi de la însoțitor (nu a fost suspiciune, ci analize de tip screening). Peste noapte, starea i s-a înrăutăţit şi a fost transferată la Spitalul Regional, la ATI. De aici începe regia! Cu toate că de la «Filantropia» nu a venit ca suspect Covid, «eroii din linia întâi» ai Spitalului Regional au mirosit oportunitatea şi au internat-o ca suspect Covid“, povesteşte bărbatul.

Acesta mai spune că după ce bătrâna s-a stins nu au fost anunțați oficial și că au aflat prin intervenții. Însă când s-au dus să ridice trupul neînsuflețit a avut parte de o supriză totală.

„ȘOC!!! »N-a venit analiza COVID, dar v-o dam ca şi cum ar avea COVID şi o îngropaţi pe protocol COVID». Bineînţeles că am refuzat şi am spus că aşteptăm analizele, să o luăm acasă şi să o îngropăm creştineşte. Rezultatul covid a venit luni seara, dar ghici! Nimeni nu ne-a anunţat despre asta. Din nou am aflat rezultatul cu ajutorul bunilor prieteni. Marţi dimineaţa mergem la morga pentru împlinirea formalităţilor, dar.... STUPOARE: «chiar dacă a venit testul negativ la covid, v-o livram (aici am citat-o pe gingaşa doctora) pe protocol covid si mergeţi cu ea direct la cimitir». Încercând să aflăm ce se întâmplă, ne-am lovit de lipsa de empatie şi de arogaţa (să nu zic nesimţirea) personalului de la morgă. Iar replica unei doctoriţe (cea care era de gardă se pare) este antologică: «Puteţi să vă daţi cu curu' de toţi pereţii, că tot de COVID v-o livrez». O altă doctoriţă (asta era mai tinerică, foarte aranjată) m-a ameninţat că va chema politia (deh, aşa tratăm noi oamenii cu necazuri şi cu ofuri - ca pe 10 august). Nimeni nu voia sa ne asculte, nimeni nu a vrut sa-şi arunce un ochi peste hârtii. Ei ştiau una şi bună: protocol COVID. Când i-am acuzat că au interes pentru a face asta, domniţei aranjate i-a sărit muştarul“, a mai povestit Alexandru Bogdan Samfira.

O greșeală monstruoasă

Într-un final, bărbatul a reușit să vorbească cu cineva din conducerea Spitalului și să ajungă la o înțelegere. „Am reuşit să găsesc o persoană integră în acel spital, cu funcţie de conducere (din motive lesne de înteles nu voi spune despre cine este vorba, dar să-i dea Dumnezeu sănătate) care şi-a făcut timp să mă asculte, să se uite peste actele medicale pe care i le-am pus la dispoziţie, să facă o cercetare amănunţită a cazului şi să îndrepte o greşeală monstruoasă“, a spus Samfira.