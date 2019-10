SCANDAL LA TAROM. Soțul purtătoarei de cuvânt a lui Iohannis, pilotul Emil Dobrovolschi: 'Ne-au pus șefi tot felul de mercenari'

Pilotul Emil Dobrovolschi, soțul purtătoarei de cuvânt al președintelui Klaus Iohannis, se declară revoltat de situația de la TAROM.

Dobrovolschi nu vede cu ochi buni schimbarea din funcție a managerului Daniela Mădălina Mezei, la doar 5 luni de la preluarea ei.

"Noi, pilotii, nu facem politica. Pilotăm avioane si ducem pasageri la destinație, in siguranța. Am tăcut si ne-am înghițit amarul cand ne-au pus șefi tot felul de mercenari si oameni fără nicio experienta, cand analfabeți care scriu ,,mi-au" intr-un cuvânt au ajuns mari șefi in minister si ,,aveau grija de aviatie". Am tăcut văzând compania Tarom ajungând sa fie alungată din birourile din Otopeni încât am ajuns sa stam pe canapele pe holuri in timp ce in birourile noastre stau companii concurente. Acum politrucii ne schimba din răzbunare al patrulea manager general, unul crescut in Tarom si care are cu adevărat planuri de viitor si NOI TĂCEM???", scrie Dobrovolschi pe Facebook.

B1.ro a prezentat în exclusivitate informația potrivit căreia Mădălina Mezei a fost schimbată marți seară din funcția de director TAROM. Decizia survine la finalul mandatului de ministru al Transporturilor al lui Răzvan Cuc, în condițiile în care Guvernul Dăncilă a fost demis în urma moțiunii de cenzură.