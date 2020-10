Scandal la UMF Iași. Copii de medici și profesori, intrați la facultate pe ușa din dos (VIDEO)

Un nou scandal zguduie Universitatea de Medicină și Farmacie din Iaşi, acolo unde aproximativ 40 de tineri a fost băgați pe ușa din dos la Facultatea de Medicină Generală. Pe lista aşa-zişilor admişi regăsim numele unor rude de medici, manageri de spitale sau chiar al cadrelor didactice de la Universitate, informează 7iasi.ro, citat de B1 TV.

În timp ce peste 1.260 de candidați s-au luptat pentru cele 299 locuri la buget asigurate de Univesitatea de Medicină și Farmacie din Iași, alții au reușit să găsească o cale și să fenteze examenul de admitere.

40 de tineri au fost băgați pe ușa din dos la Facultatea de Medicină Generală, după ce au ajuns să completeze lista celor 200 de locuri cu taxă pentru străini.

Ulterior, pe timpul cursurilor, unii dintre studenții de bani-gata solicită și chiar obțin transferul la secția de limba română, devenind astfel colegi cu aceia care au luat examenele „pe bune”.

La o simplă parcurgere a listelor cu studenti străini putem observa că mulți dintre viitorii studenți sunt fii ori fiice de cadre medicale binecunoscute în sistemul sanitar ieșean și nu numai. Părinții unora dintre ei sunt chiar profesori titulari din cadrul instituției, notează 7iasi.ro.

Un exemplu, în acest sens este Andreea Iustina Budurca, fiica cunoscutului medic chirurg Radu Budurca, specialist în Chirurgie plastică, Microchirurgie reconstructivă și arsuri.

Tânăra este studentă în anul III la Medicină, la grupa de engleză, și plăteşte o taxă anuală de studiu în valoare de 5.000 de euro. La sfârșitul lui septembrie 2019, Andreea a obținut un aviz favorabil de transfer la o altă grupă unde studiază viitorul său soţ, însă după numai două săptămâni, rectorul instituției de învățămant superior medical a revenit asupra deciziei și a respins solicitarea.

Considerându-se umilită și tratată în bătaie de joc, tânăra a dat în judecată UMF Iaşi şi a cerut daune morale de 20.000 de euro.

În motivarea transferului, studenta a susținut că dorește doar să fie alături de viitorul său soț, care învață la celalaltă grupă de studiu, și nu are alte motive ascunse.

Procesul se află în prezent pe rolul Tribunalului Iași și are termen la data de 27 octombrie, când există și posibilitatea de a rămâne în pronunțare.

Cazul Budurca nu este unul singular, de-a lungul ultimilor ani existând mai multe situații concrete în care au fost admise astfel de transferuri, de la grupele cu taxa care studiază în limba engleza, la cele fără taxa în limba română.

