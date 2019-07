SCANDAL între actori. Manole: Faptul că PSD ne-a mărit salariile nu e motiv să nu-l sancționăm / Bindea: Ce bine a învățat lecțiile la corporații, domn'le! Eu nu am deschidere la #rezist, sunt simpatizant PSD! (VIDEO)

Mai multe instituții de cultură din România riscă să intre în blocaj din cauza problemelor financiare. Cu bugetele tăiate, teatrele ar putea ajunge în imposibilitatea de a-și mai desfășura activitatea, căci nu mai au bani pentru salariile tehnicienilor și a altor colaboratori. În acest context, un alt punct de vedere a fost lansat în dezbatere de către Traian Băsescu. Fostul șef de stat a susținut că nu mai sunt bani pentru tehnicieni, deoarece sunt actori care nu au jucat deloc în ultimii ani, dar au primit salarii mari în tot acest timp. Situația a ajuns să stârnească scandal chiar în rândul actorilor.

Un episod al acestui scandal s-a consumat marți, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată pe B1 TV de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Invitați au fost actorii Alexandru Bindea și Marius Manole.

