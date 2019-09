Scandal uriaş la Caracal. Jandarmii au descins în curtea familiei Melencu pentru a o aduce cu forţa pe mama Luizei la DIICOT, după ce aceasta a refuzat să îi fie prelevate probe biologice, relatează B1TV.



La un moment dat, femeia a leșinat, iar bunicul tinerei a apelat la un gest extrem. Bătrânul s-a stropit cu benzină, însă a fost oprit la timp de jandarmi. Atât bărbatul, cât și femeia au fost transportați de urgență la spital.

