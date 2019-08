Scandal MONSTRU la UPU Sighetul Marmației! Un bătrân ar fi fost snopit în bătaie de medici: 'Întreg personalul, audiat de polițiști'

Acuzații extrem de grave la Spitalul UPU din Sightul Marmației. O femeie acuză câțiva medici că au bătut un bătrân de 78 de ani.

Aceasta a postat și mai mute fotografii pe Facebook.

”Spitalul UPU din Sighetul Marmatiei...

Asa tratament aplica in cazul celor care solicita salvarea de nenumarate ori... in cazul de fata acest batran are 78 de ani, iar domniile sale l- au " tratat"

Intr- o tara normala un om care a muncit toata viata lui, iar acum batranetea ii da batai de cap, voi cei din UPU Sighet , asa ne veti trata cand vom fi batrani???

RRUSINEEEE

Cel care a indraznit sa il loveasca pe Nenea Ion , iti spun ca vei plati ptr fapta ta!!!”

Purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș a declarat că “polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma imaginilor apărute în mediul online, l-au identificat pe bărbat și desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a comis fapta”, transmite emaramures.ro.

Directorul Spitalului municipal Sighet, Daniel Dunca, a declarat pentru Sighet 247 că domnul în cauză este un pacient care se prezintă frecvent la Spital, aproape zilnic.

„Întreg personalul aflat în serviciu la UPU și la secția Psihiatrie urmează a fi audiat, precum și cei doi polițiști care au însoțit pacientul în timpul transferului de la UPU la Psihiatrie. La finalizarea anchetei, rezultatele acesteia se vor face publice”, a mai arătat Daniel Dunca, directorul Spitalului municipal Sighet, potrivit sursei citate.

