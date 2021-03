Scandal pe holurile Parlamentului. Doi deputați au fost un pas de bătaie (VIDEO)

Momente tensionate miercuri, în Parlament. Deputații Dan Tănasă (AUR) și Silviu Dehelean (USR) și-au adresat cuvinte jignitoare și au fost la un pas să se încaiere, după dezbaterea din plen privind desființarea SIIJ.

Dan Tănăsă a încercat să strice conferința de presă pe care au susținut-o Stelian Ion și Dan Barna. Atunci, doi deputați USR au venit în ajutorul ministrului Justiției și al președintelui USR și au încercat să-l liniștească pe parlamentarul AUR. Ulterior, Dan Tanasă a început să jignească: ”Băi păduche, dispari! Îți ordon să dispari!“.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.