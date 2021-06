Scandal pe o stradă din Harghita, duminică, în jurul prânzului. Cel puțin 15 persoane s-au bătut. Trei dintre acestea au fost rănite și transportate la spital, iar 11 au fost conduse la audieri.

Din primele informații, conflictul a pornit de la două femei care s-au agresat și rănit cu un obiect ascuțit.

Reprezentanții IPJ Harghita a explicat cum s-a desfășurat intervenția forțelor de ordine, pentru B1 TV.

"Ce s-a întâmplat urmează să stabilim în detaliu: am intervenit rapid, în aşa fel încât am evitat vătămări grave ale unor persoane, totuși trei persoane au fost rănite uşor. Scandalul a fost aplanat în scurt timp de la intervenția polițiștilor de la Forțele Speciale şi a Jandarmilor care au intervenit. 11 persoane au fi fost îmobilizate şi conduse la sediul poliției pentru cercetări. Din primele date pe care le avem, rezultă că mai multe persoane din Neamț și Vrancea ar fi ajuns în Toplița şi, pe fondul neînțelegerilor preexistente au avut un conflict în urma căruia și-au aplicat reciproc lovituri şi au provocat anumite distrugeri. Am reţinut infracțiunile de tulburare a ordinii publice, lovire şi alte violente şi distrugere.

Am putea ajunge la 15 persoane, aflate la fața locului, după au mai apărut şi altele, dar direct implicate sunt acele 11 pe care le-am identificat şi condus la sediul poliţiei. Urmează să luăm măsurile legale ce se impun. Se pare că două femei s-au agresat mai întâi, au folosit un obiect înţepător şi s-au rănit uşor, dar de aici ar fi izbucnit întregul conflict", a declarat Filip Gheorghe,de la IPJ Harghita pentru B1 TV.

