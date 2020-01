SCANDAL în Sănătate: Zeci de medici, acuzați că primeau şpăgi de la o companie farmaceutică pentru a le promova medicamentele. Aveau și target de vânzări (VIDEO)

Încă un scandal zguduie sistemul medical din România. Zeci de medici au fost descoperiţi că primeau şpăgi de la o companie farmaceutică pentru a-i promova şi vinde medicamentele, informează B1 TV. Medicii mituiţi erau trecuţi chiar într-un tabel în care angajaţii companiei descriau specificul medicului respectiv, cum vrea să primească banii şi, nu în ultimul rând, targetul pe care trebuia să îl atingă pentru a fi recompensat.

De peste un deceniu, corporația pharma, una dintre cele mai mari trei pe piața de medicamente generice din România, plătește doctorii, oferindu-le bani, vacanțe sau recompense pentru diferite traininguri, arată jurnaliştii de la Libertatea.

