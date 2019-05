Dezvăluri fără precedent făcute de Ponta sub jurământ. Kovesi ar fi zis: "Îl iubesc pe Sebastian Ghiță. Dacă îl mai prind că vorbește cu Elena Udrea o să-l arestez și pe el, așa cum o să o arestez și pe ea"

Un nou scandal ce îi are în prim-plan pe fosta şefă DNA Laura Codruţa Kovesi şi pe Sebastian Ghiţă a izbucnit. Antena 3 a prezentat, joi seară, o declaraţie făcută sub jurământ de fostul premier Victor Ponta.

Mai exact, în dosarul Laurei Codruța Kovesi în care se cerea control judiciar pe 3 aprilie 2019, Victor Ponta a relatat în fața procurorilor de la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție că „inculpata Laura Codruța Kovesi se manifesta extrem de apropiată relație cu denunțătorul Sebastian Ghiță, astfel încât cu prilejul unei vizite private, Kovesi i s-a adresat: „Știe că îl iubește, dar dacă îl mai prind că vorbește cu aia (Elena Udrea) o să-l arestez și pe el, așa cum o să arestez și pe ea”.

Ulterior, într-o intervenţie telefonică pentru Antena3, Sebastian Ghiţă a respins afirmaţia că ar fi avut o relaţie sentimentală cu Laura Codruţa Kovesi sau cu Elena Udrea.

„Îl știm toți pe Victor Ponta. Noi eram tineri acum 10 ani și am trăit niște vremuri în care Codruța Kovesi se vedea sabia justiției, Coldea mai mult ochiul și timpanul, eram toți într-o lume orcum ciudată, președinte era Băsescu, care era mai tare decât biruința și atunci singura reacție pentru a supraviețui în lumea aceea a putut să fie gluma. Încercam să ne ferim de ei ca să nu ne facă rău. Totuși, oricine a intrat în contact cu acești oameni nu s-a ales decât cu rele și cu fărădelelgi și astăzi nici nu mai știm cine era șef, cine beneficia, cine era șeful Securității, a mafiei. Și pentru mine este confuz. Declarațiile domnului Ponta, chiar dacă punctual vizează o conversație la care am participat și eu, nu arăta decât aroganța, superioritatea cu care ne trata și atunci. Și pe el ca prim-ministru, și pe mine ca membru al Parlamentului, și pe alții. Kovesi ne spunea așa în față: „Dacă mă mai enervezi, o să te arestez, dacă nu dai afară jurnalista nu știu care te arestez”. Ai o rezistență ca om la chestiile astea, la început crezi că e o glumă, la sfârșit înțelegi dacă se trezește prost dispusă aresta pe cineva”, a afirmat Ghiță.

"Nu am avut o relație sentimentală de alt tip nici cu Elena Udrea, nici cu Kovesi. Suspecta pe alt personaj de astfel de sentimentalisme. Codruța era un om tânăr, era o tipă ok, la început. Aici vorbim de domnul Băsescu, el a introdus sentimentalismul în politică și în treburile țările, atât pe Codruța Kovesi, cât și pe Elena. Codruța Kovesi nu e nici proastă și nici sentimentală, ceva a făcut-o să se înrăiască în ultimul hal și să ajungă ultimul om. Probabil domnul Coldea ne va explica.. Încă mai sunt câțiva discipoli la DNA, fac dosare familiilor, o să aflăm foarte multe lucruri despre discipolii lui Kovesi (...) Am avut o relație de prietenie cu Kovesi până când s-a hotărât să dea exemple publice, chiar și cu prietenii dânsei”, a completat fostul deputat PSD.