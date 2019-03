Scandalul diplomelor false din Ministerul Românilor de Pretutindeni. Natalia Intotero: Eugen Popescu a fost numit director al Institului Eudoxiu Hurmuzachi în 2016 de Guvernul Cioloş (VIDEO)

Ministerul Românilor de Pretutindeni este în centrul unui scandal uriaş după dezvăluirile despre Institutului Eudoxiu Hurmuzachi care este condus de de un profesor de sport și kinetoterapeut, Eugen Tiberiu Popescu. Pe lângă acest lucru, jurnalistul Cătălin Antohe a arătat că Eugen Popescu a transformat o diplomă de școală profesională din Canada într-una de studii universitare în România la Universitatea din Oradea. (Detalii AICI)

Pus în faţa acestei situaţii incredibile din ministerul pe care îl conduce, ministrul Natalia Intotero a arătat că Eugen Popescu a fost numit în funcţia de director la Hurmuzachi în timpul Guvernului Cioloş, iar apoi a revenit în 2018 pe funcţie după ce a câştigat procesul privind destituirea.

"Domnul Popescu a fost numit director al Institului Eudoxiu Hurmuzachi în 2016 pe când la conducerea guvernului era domnul Dacian Cioloş. Domnul Brânzea Nicolae era pe post de director adjunct. După o perioadă de timp, ministrul din perioada respectivă a decis demiterea domnului Popescu, această demitere s-a făcut în perioada în care domnul Popescu era în concediu medical. A urmat o perioadă de aproximativ 2 ani de judecată în instanţă, domnul Nicolae Brânzea a preluat delegare pe perioada procesului funcţia de director. În 2018, domnul Popescu a câştigat în instanţă anularea ordinului şi repunerea pe funcţia de director", a declarat Natalia Intotero, în direct pentru B1TV.

Aceasta a arătat că după revenirea în funcţie a lui Popescu, a cerut un control deoarece a văzut situaţai conflictuală din interior.

"După ce a revenit pe poziţia de director am constatat o situaţie conflictuală în Institutul Eudoxiu Hurmuzachi şi am solicitat doamnei prim-ministru trimirea Corpului de Control. În septembrie, Corpul de Control al prim-ministrului efectuase verificări la institut şi în paralel, la începutul anului, au fost demarate şi verificări din partea Curţii de Conturi. Aşteptăm răspunsul instituţiilor abilitate şi vă văm decizia care va fi luată", a arătat Natalia Intotero.

