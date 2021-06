Scandalul gunoaielor în Sectorul 1. Prefectul Alin Stoica, despre pașii pentru declararea stării de alertă: Să iau niște informații doar pe baza propriilor simțuri nu ar fi profesionist și nici cu totul și cu totul legal (VIDEO)

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a vorbit despre scandalul gunoaielor din Sectorul 1 și a explicat că, pentru a fi declarată starea de alertă, trebuie să se constate că există un pericol, „însă în același timp trebuie să se constate și faptul că acest eveniment are și un efect direct asupra sănătății sau siguranței cetățenilor”.

La „Actualitatea” cu Tudor Mușat, miercuri seară, oficialul a precizat că există două variante – fie așteaptă de la Garda de Mediu sau de la Direcția de Sănătate Publică informații care să ateste efectul direct asupra mediului sau, după caz, asupra sănătății cetățenilor, fie ia niște informații „doar pe baza propriilor simțuri, ceea ce nu ar fi, în primul rând, profesionist și nici cu totul și cu totul legal”.

