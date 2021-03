Scandalul în care sunt implicați polițiștii Secției 16 ia amploare: Trei agenți, filmați în timp ce lovesc un bărbat încătușat (VIDEO)

Imagini şocante cu poliţiştii Secţiei 16, din București, acuzaţi de sechestrare şi tortură. Un material video filmat, în 2018, chiar în secţie arată cum trei agenți lovesc cu brutalitate un bărbat încătușat, informează B1 TV.

Imaginile ar fi fost filmate de camerele montate în Secţia 16 de Poliţie. Bărbatul agresat ar fi avut o altercație cu două persoane care s-ar fi drogat. A sunat la numărul 112, dar unul dintre cei care ar fi consumat substanțe interzise ar fi a sunat și el la Poliție și ar spus că este fiu de ofiţer. Incidentul din Secția 16 de poliție s-ar fi petrecut în urmă cu trei ani.

