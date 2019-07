Scandalul plagiatelor de la Academia de Poliţie capătă noi proporţii: 80 de teze de doctorat, prin care şi cele a doi decani, au dispărut din arhivă (VIDEO)

Scandalul doctoratelor false de la Academia de Poliţie continuă. 80 de teze de doctorat au dispărut din arhiva Academiei în ultimii ani, dezvăluie jurnalista Emilia Şercan. Acestor teze dispărute li se adaugă și lucrările științifice a doi decani din Academia de Poliție: cel al Facultății de Poliție și cel al Facultății de Științe Juridice și Administrative, care și-au obținut titlurile înainte de 2011.

"Este o informaţie care şochează de-a dreptul. Vorbim despre 80 de teze de doctorat care au fost susţinute în perioada 2011-2016, iar cele 80 de teze de doctorat care nu există în format electronic la Academia de Poliţia reprezintă aproximativ 30,5% din totalul tezelor de doctorat. Putem vorbi despre o treime din tezele din doctorat din perioada 2011-2016 care nu se regăsesc.

Evident, întrebarea pe care eu mi-am pus-o este ce s-a întâmplat cu aceste teze. Iar sursele mele din Academia şi mai multe indicii îmi arată că parte din aceste teze au dispărut pentru că s-a dorit ca ele să dispară, în vederea că se ştia că urmează verificarea tezelor de doctorat de analiză a similitudinilor ceea ce putea să arată că tezele respective ar fi putut să fie plagiate.

Vorbim despre o neregulă uriaşă, foarte mare, descoperită de inspectorii de la Corpul de Control al ministrului de Interne, care au stat mai mult de 2 luni în Academia de Poliţie şi au făcut verificări, iar această chestiune este doar una din neregulile descoperite", a afirmat Emilia Şercan, pentru B1TV.

