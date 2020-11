Scenariul de funcționare a școlilor din Capitală pentru următoarele 14 zile, discutat luni de către Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență

Comitetul pentru Situații de Urgență București se reunește, luni, pentru a discuta despre scenariul de funcționare a unităților de învățământ din Capitală pe următoarele 14 zile.

Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presă al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), în urma discuțiilor avute cu reprezentanții DSPMB, la data de 30 octombrie 2020, rata de incidență cumulată calculată la 14 zile a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 NU a scăzut sub valoarea de 3 la 1000 de locuitori.

„Având in vedere situația epidemiologică actuală, ISMB a propus Instituției Prefectului Municipiului București convocarea Comitetului pentru Situații de Urgență, luni 02 noiembrie 2020. În temeiul Ordinului comun MEC-MS nr. 5487/1494/31.08.2020 si în funcție de recomandările DSPMB, Comitetul pentru Situații de Urgență va hotărî scenariul de funcționare al unităților de învățământ pentru următoarele 14 zile”, informa vineri ISMB.

Ludovic Orban: Punctul meu de vedere persoan, copilul la școală este protejat pentru că este supravegheat și poartă mască

Prim-ministrul Ludovic Orban vorbea, într-o conferință de presă de sâmbătă, despre varianta aplicată în alte țări din Uniunea Europeană, ca elevii să poată să meargă la școală, în ciuda restricțiilor impuse de pandemie. Premierul a declarat că deocamdată se merge pe sistemul stabilit de specialiști la începutul anului școlar, care dă rezultate, dar că, totuși, este deschis la schimbări și că urmărește efectele produse această măsură în țările în care este aplicată.

„Noi de la începutul anului școlar am luat o decizie fundamentată pe părerile specialiștilor, că în funcție de nivelul de răspândirea a virului în comunitate, școlile pot să funcționeze în clasă, jumătate în clasă sau integral online când se depășește rata de 3 la mie. Acest sistem l-am folosit. Din punctul meu de vedere, nu vad un motiv foarte serios sa schimbăm acest sistem. Punctul meu de vedere personal, exprimat public, copilul la scoală este protejat pentru că este supravegheat de cadrul didactic, poartă mască, chiar și în pauza cadrele au obligația să supravegheze, deci în principiu este in regulă, dar am ținut cont de părerea specialiștilor și am hotărât acest sistem de deschidere. Sigur ca sunt țări care mențin școli, vrem să vedem ce efecte produce pentru că pe altă parte, când am luat decizia să începem școala a existat un măcel împotriva noastră ca n-avem inimă, ca nu protejam copiii. Culmea este ca multi dintre cei care ne-au acuzat atunci, acum spun sa deschidem școală. Noi am luat pe baza unor analize, a unor evaluări, urmărim tot ce se întâmplă în orice alta tară și facem evaluări periodice. Dacă va fi necesar sa-l schimbam acest sistem vom face o dezbatere publică și vom anunța decizia dar deocamdată, acest sistem a funcționat o luna jumătate și pe de-o parte răspunde imperativului de asigura accesul copilului la procesul educațional și protejează sănătatea atât copiilor cât și a părinților și a bunicilor. Se și vede că rata de infectare pe populația școlară nu a crescut semnificativ”, declara premierul.