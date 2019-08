Scene de coșmar pe o șosea din Capitală. Un șofer a tras FOCURI DE ARMĂ, iar mașina victimei a sfârșit în lacul Fundeni (VIDEO)

Scene de coșmar pe o șosea din Capitală, unde doi şoferi s-au şicanat în trafic preţ de câteva minute. Enervat de ce i se întâmplă, unul dintre şoferi a tras câteva focuri de armă către cel care i-ar fi tăiat calea, relatează B1TV.

În doar câteva secunde, mașina victimei a ajuns direct în lacul Fundeni. Speriați oamenii au sunat imediat la 112. La fața locului a fost o adevărată desfășurare de forțe, scafandrii, polițiști și medici au împânzit zona.

O simplă șicanare în trafic a avut urmări dramatice. În momentul în care un bărbat i a tăiat calea, unui șofer a început o cursă nebună. Enervat de ce i se întâmplă, unul dintre şoferi a tras câteva focuri de armă către şoferul care nu a respectat regulile de circulație. Potrivit martorilor, mașina victimei a ajuns direct în lacul Fundeni.

Căutările au început în jurul orei 18.30. Au fost aduse o echipă de scafandri, dar și echipaje SMURD. Poliţiştii l-au găsit găsit la locul incidentului doar pe unul dintre şoferi, un cetăţean arab, în maşina căruia a fost găsit un pistol.



Anchetatorii sosiţi la faţa locului au constatat că în maşina de unde au fost trase focurile de armă au mai fost încă două persoane.

În scurt timp, cei doi indivizi, în vârstă de 28 de ani, au fost găsiţi într-un mall din Capitală. Cei doi suspecţi au fost audiaţi la Secţia 7 de Poliţie.

