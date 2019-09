Scene ÎNFIORĂTOARE: Pădurar OMORÂT de hoții de lemne

Un angajat al Ocolului Silvic Pascani din cadrul Directiei Silvice Iasi a fost gasit mort, vineri dimineață, intr-o padure de pe raza Districtului V Harmanesti. L

g[ cadavrul acestuia au fost găsiți și mai mulți arbori tăiați, ceea ce îi face pe colegii acestuia să creadă că a fost ucis de hoții de lemne.

În prezent organele de cercetare penala efectuează cercetari la fata locului.

ADIO, MIOARA ROMAN! DIN PĂCATE A CEDAT! OANA ROMAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI

Padurarul Raducu G., titularul de canton silvic, a fost descoperit decedat la ora 8:15, prezentand contuzii in zona capului si a membrelor, in apropiere fiind identificati patru arbori cu inceput de taiere si un altul taiat si abandonat, existand suspiciuni ca a fost victima unei agresiuni.

Raducu G., in varsta de 50 de ani, era angajat al Directiei Silvice Iasi din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva din anul 1999 si era necasatorit. Padurarul era titularul Cantonului silvic 21 Lespezi si avea in paza o suprafata de 538 hectare.

LACRIMI ÎN SHOWBIZ! FUEGO A PĂȚIT-O GRAV! IRINA LOGHIN A DAT VESTEA CUMPLITĂ! E ȘOC ȘI GROAZĂ (GALERIE FOTO)

”Este o zi trista pentru toti colegii nostri din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, transmit condoleante rudelor si apropiatilor padurarului si va asigur ca intreg corpul silvic este alaturi de acestia” a transmis directorul general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe MIHAILESCU.

Cazurile de agresiune la adresa personalului silvic din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva s-au mentinut la un nivel inalt in ultimii cinci ani, pe fondul intaririi masurilor de prevenire si combatere a taierilor ilegale si preluare in paza a unor paduri private care nu aveau asigurate servicii silvice.

RĂMAS BUN, MIHAI CONSTANTINESCU!PRIMELE IMAGINI CU LOCUL DE VECI! ROMÂNIA E ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

In primul semestru al acestui an s-au inregistrat 10 cazuri de agresiune asupra personalului silvic al Romsilva care asigura paza fondului forestier administrat, iar in ultimii cinci ani s-au inregistrat alte 168 de cazuri de agresiuni asupra personalului Romsilva care asigura paza padurilor, in numeroase cazuri fiind necesara spitalizarea, in urma ranilor grave suferite.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva administreaza 3.140.000 hectare fond forestier proprietarea publica a statului si asigura servicii silvice pentru 1.126.000 hectare fond forestier aflat in alte forme de proprietate.