Scene revoltătoare la un colegiu tehnic din judeţul Braşov. O profesoară este batjocorită de o elevă, în sala de clasă, de faţă cu restul colegilor. Mai mult, eleva a filmat toată scena cu telefonul mobil, relatează B1TV.



În înregistrare se vede cum eleva sfideaza profesoara şi începe să-i cânte versuri dintr-o manea, în timp ce filmează scena cu telefonul mobil. Profesoara încearcă să o calmeze pe elevă, dar fără rezultat.

Fără a ţine cont de rugăminţile profesoarei, eleva continuă să cânte versurile ofensatoare, să râdă şi să-şi bată joc de femeie, de faţă cu restul clasei.

Scena revoltătoare a avut loc la Colegiul Tehnic de Construcţii Montaj "Victor Jinga" Săcele, judeţul Braşov, acolo unde învaţă fata.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.