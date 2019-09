Scene șocante, în fața unei școli din Timiș. Mai mulți elevi s-au luat la batăie, până la intervenția poliției (VIDEO)

Scene şocante în faţa unei şcoli din Timiş! Mai mulţi elevi s-au luat la bătaie, iar la un moment dat, unul dintre băieţi a scos din buzunar un cuţit şi a început să-şi ameninţe rivalii, relatează B1TV.



Cei care au sunat la 112 au fost trecătorii. Poliţia a ajuns în faţa unităţii de învăţământ, dar bătăuşii au fugit. Aceştia au fost prinşi la scurt timp iar pe numele lor au fost întocmite dosare penale.



Imaginile au fost surprinse ieri după amiaza în faţa unei şcoli din Lugoj. După ce au terminat orele de curs, două grupuri de elevi s-au luat la bătaie. Tinerii s-au incaierat dintr-un motiv necunoscut inca, insa unul dintre ei a scos la un moment dat un cutit, spre uluirea martorilor care au asistat fara sa vrea la scene.

Elevul a îndreptat de mai multe ori cuţitul spre unul dintre băieţi şi l-a ameninţat că l înjughie. Îngroziţi, martorii au sunat la 112.

În momentul în care au auzit că Poliţia este pe drum, cele două grupuri au fugit, însă nu pentru mult timp. Agenţii i au găsit, iar pe numele lor au fost întocmite mai multe dosare penale pentru loviri şi alte violenţe.

Violenta in scoli este in crestere fata de anul trecut, astfel ca tot mai multi elevi ajung la spital batuti de colegii de clasa sau de scoala. Unul din patru copii din şcolile româneşti este victimă a agresiunilor colegilor în mod repetat, potrivit specialiştilor.

