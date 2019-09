Scene VIOLENTE în Capitală: Maşină oprită la semafor, ATACATĂ de doi tineri (VIDEO)

Scene violente pe străzile din Bucureşti. Doi bărbaţi s-au năpustit asupra unei maşini aflate la semafor şi l-au bătut crunt pe pasagerul din dreapta, care avea geamul deschis. Nu s-au oprit aici. Au intrat în mașina respectivă, în care erau cel puțin două fete, le-au bătut şi pe acestea, după care au fugit.

ÎNMORMÂNTAREA celei mai iubite cântărețe de MUZICĂ POPULARĂ din România: MILIOANE de români în lacrimi (IMAGINILE DURERII - GALERIE FOTO)

Cei care au asistat la scene, povestec că agresorii işi alegeau victimele la întâmplare. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unei maşini. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz!

ÎNCĂ O TRAGEDIE ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ! LACRIMI PENTRU GABRIEL COTABIȚĂ! S-A ÎNTÂMPLAT LA PATRU ANI DE CÂND A FOST BĂGAT ÎN COMĂ (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.