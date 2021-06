Scene violente la malul mării: Mai mulţi tineri s-au luat la bătaie în Vama Veche (VIDEO)

Scene violente la malul mării! După ce au băut bine în Vama Veche, mai mulţi tineri s-au luat la bătaie. Printre ei, un bărbat de 33 de ani care a fost lovit cu bestialitate de mai mulți tineri din gașcă. Martorii au asistat la scenele șocante fără ca cineva să intervină sau să sune la poliție.

Vama Veche este o staţiune celebră pentru chefurile care se ţin pe plajă în sezonul estival, dar şi pentru scandalurile de după, de la prea mult alcool. De data aceasta, vorbim despre mai mulți tineri care s-au luat la bătaie pe o stradă din stațiune.

Un bărbat de 33 de ani a fost bătut bine de o gaşcă de tineri, sub privirile martorilor care asistau la eveniment de parcă ar fi fost la circ. În imaginile surprinse de unul dintre martori se observă cum câteva fete care îi insoţeau pe tineri au încercat să-i despartă pe aceştia, fiind şi ele, la rândul lor, trântite la pământ.

Într-un final, bărbatul de 33 de ani, care a fost bătut, a sunat la poliţie pentru a reclama incidentul.

Cazul a fost preluat de polițiști, iar aceștia vor lua măsuri după finalizarea anchetei.

