Meteorologii anunță vreme mai rece în următoarele zile, dar cu valori normale pentru această perioadă.

Vineri, în jumătatea de nord a țării, cerul va fi noros și se vor semnala precipitații, sub formă de ninsoare la munte. În rest, ploile de pe parcursul zilei se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, spre seară.

„Pe suprafete mici, in special in Carpatii Meridionali, cantitatile de apa pot depasi 10...15 l/mp. Izolat vor fi conditii de polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte, iar trecator si la cote mai reduse si in sud-vest, centru si nord-est. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 1 si 8 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -5 si 2 grade", informează ANM.

În București, cerul va fi noros și posibil se vor semnala ploi. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6...8 grade, iar cea minimă de -3...-1 grad.

Începând de sâmbătă, vremea se va răci în toate regiunile, iar valorile termice vor fi cele normale acestei perioade.

„În zona joasa din Banat, Dobrogea si Muntenia vor fi si precipitatii sub forma de ploaie si lapovita. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in special pe creste unde va viscoli ninsoarea, iar temporar si in restul teritoriului, cu precadere in Moldova, Banat si vestul Olteniei.

Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 si 7 grade, iar cele minime intre -8 si 0 grade”, mai anunță meteorologii.

În Capitală, sâmbătă, cerul va avea înnorări, iar spre seara și noaptea va crește probabilitatea pentru precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 3...5 grade, iar cea minimă de -3...-1 grad.