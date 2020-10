Școală online în vremea pandemiei. Alexandru Rădulescu: Unii profesori nu au dispozitive, alți au, dar nu-și țin orele. Cum cred autoritățile că pot participa copiii care abia învață să citească? (VIDEO)

De la o zi la alta se închid tot mai multe şcoli, din cauza infecției cu coronavirus. Sunt peste 500 în toată ţara, care funcţionează după scenariul roşu. În Bucureşti, sunt 2.000 de elevi în carantină sau izolare şi 253 de cadre didactice în aceeaşi situaţie. Unitățile de învățământ vor trece în regim online dacă rata de infectare va depăși 3 la mia de locuitori. Conform unui studiu realizat de Consiliul elevilor din Bucureşti, peste 21% dintre copii au spus că nu au acces la internet sau nu au dispozitive. Alexandru Rădulescu, președintele Asociației elevilor din București-Ilfov a vorbit, pentru B1 TV, despre problemele generate chiar și în Capitală de trecerea la un sistem de predare 100% online.

Alexandru Rădulescu, președintele Asociației elevilor din București-Ilfov, a atras atenția că dacă în București există probleme de implementare a sistemului de predare online, situația e cu mult mai gravă în mediile defavorizate ale României.

Rădulescu a susținut apoi că vina este a autorităților centrale și locale, care nu au făcut nimic, deși au avut la dispoziție luni întregi să se pregătească, apoi și-au pasat vina de la una la alta.

„Vă imaginați ce problemă poate să prezinte acest lucru în condițiile în care vorbim de Capitală. Deci, în condițiile în care autoritățile au avut tot timpul la dispoziție să facă achiziții pentru acești elevi care nu au posibilitatea de a-și cumpăra dispozitive, din punctul meu de vedere e o vină comună: e vina autotităților centrale, cât și a autorităților locale. Nu poți să arunci vina de la o autoritate la alta și să lași elevul în continuare în voia sorții. Cineva trebuie să se ocupe dacă există interes. Câtă vreme nu există interes, dăm de situații de acest fel, unde, după cum vedeți, mulți elevi încă nu au acces la internet. Chiar și în Capitală...

Dacă se dorește a se intra într-un scenariu complet online, acest lucru nu se poate efectua până nu facem o achiziție completă, pentru toți elevii, de dispozitive conectate la internet”, a declarat președintele Asociației elevilor din București-Ilfov pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET