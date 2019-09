Imagini greu de descris la o școală din Clejani, județul Giurgiu. Trei copii, de 8, 9 și 10 ani, au vandalizat școala în doar trei ore. Nimic nu a mai rămas între din cele 5 clase, trei pentru învăţământul primar şi două de grădiniţă, cancelaria, grupul sanitar şi centrala termică, scrie giurgiupesurse.ro.

“Am suspendat cursurile până pe data de 20 septembrie. Nu avem unde să-i primim pe cei 150 elevi. 90% era mobilier nou. Au distrus chiar și centrala. Tot, tot au distrus. Cine să suporte toate reparațiile? Tot primăria”, a declarat primarul din Clejani pentru B1 TV.

Cei trei băieți au intrat pe un geam, în jurul orei 15, după ce se terminaseră cursurile. Supărați de o jucărie , care a început să dea ora exactă, aceștia au devastat școala. Fotografiile și explicațiile copiilor, care au fost prinși de femeia de serviciu care venise să facă ordine, a lăsat opinia publică fără cuvinte.

Obosiți după ce au dărâmat totul în jur, aceștia intraseră să-și facă un duș. Astfel au și fost depistați. Unul a reușit să fugă, dezbrăcat. A mers acasă, s-a îmbracat și a revenit la fața locului. Când a aflat că sunt vinovați, acesta s-a urcat pe clădirea sălii de sport, de unde a fost dat jos de oamenii legii.

” Am observat că un geam este deschis şi am zis să intrăm pentru a vedea ce este înăuntru. Ne-am plimbat prin şcoală, când o jucărie a început să cânte. Este aia care anunţă că este ora trei. Am luat-o şi am aruncat-o în cutia cu jucării, nu a încetat zgomotul. Am dat în ea cu un băţ, care a sărit şi l-a lovit pe ăsta mic. Atunci ne-am enervat şi am început să distrugem totul. Am văzut şi într-un joc ceva asemănător, a fost distractiv până am început să obosim”, au spus copiii, potrivit sursei citate.

Ancheta este încă în desfăşurare, la faţa locului prezentându-se şi reprezentanţii DGASPC Giurgiu.

Rămâne întrebarea: Încotro se îndreaptă societatea românească.

