Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nu a luat o decizie privind închiderea școlilor și grădinițelor. „Este o decizie pe care am analizat-o și trebuie să o cântărim”, a declarat premierul interimar Ludovic Orban.

„Trebuie să discutăm despre propunerea privind activitatea școlară. Este o decizie pe care am analizat-o și trebuie să o cântărim. Și eu cred că, dacă există cel mai mic risc, va trebuie să suspendăm activitatea la nivelul învățământului preuniversitar. Trebuie să discutăm condițiile, perioada, ce măsuri aferente luăm. Trebuie să stabilim de când poate intra în vigoare o astfel de măsură”, a declarat premierul interimar.

Orban a mai precizat că trebuie îmbunătățit mecanismul de respectare a izolării la domiciliu, că e nevoie de o aplicare mai fermă de sancțiuni pentru cei care încalcă regulile izolării și că trebuie crescut numărul de aparate de diagnosticare.

„Trebuie să discutăm despre controlul mai riguros la intrarea în țară, pe rutier și feroviar”, a mai precizat liderul PNL.

Întrebat despre eventuala închidere a școlilor din cauza coronavirusului, Orban a precizat: „Măsura lipsește elevii de posibilitatea de a primi toate informațiile. Este o măsură care trebuie pregătită. Ce fac copiii care nu se duc la școală? Există bunici peste tot care pot sta cu ei?”.

