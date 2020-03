Ministrul Educației a anunțat că toate școlite vor rămâme închise până după Paște, în încercarea de a evita răspândirea epidemiei de coronavirus în România.

„Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a scolilor, dar in perioada de stare de urgenta scolile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem scolile inchise. Pana dupa Paste scolile sunt inchise", a declarat Monica Anisie pentru Hotnews.ro.



Elevii aveau programată vacanța de primăvară în perioada 4 - 21 aprilie, Paștele ortodox sărbătorindu-se pe 19 aprilie.

Inițial, autoritățile au închis școlile și au suspendat cursurile universitare până pe data de 31 martie, cu posibilitate de prelungire, pentru a evita creșterea numărului îmbolnăvirilor.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că se va institui stare de urgență în România, începând de luni, 16 martie.