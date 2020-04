Scriitorul Mircea Dinescu nota recent, într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Klaus Iohannis, că se teme ”că peste două-trei luni nu-i vom mai plânge pe cei ce au murit, ci-i vom deplânge pe cei ce vor ieși din case mai bolnavi și mai deprimați decât au intrat”.

Într-o intervenție telefonică în cadrul ediției de joi seară a emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, Mircea Dinescu s-a declarat revoltat de faptul că bătrânilor și copiilor nu le este permis să se plimbe prin parcuri, respectând regulile de distanțare socială impuse în contextul pandemiei de COVID-19, în schimb vârstnicii sunt lăsați să stea la cozi în piețe, două ore pe zi, îndurând, spune scriitorul, o ” umilință cumplită”.

„Dacă aș fi fost președintele României aș fi spus că sunt obligați copiii și bătrânii să iasă în parcuri, la lumină. Să nu se pupe unii cu ceilalți, dar să iasă în parcuri. O tarla de cinci hectare cum este Cișmigiul este închisă. În schimb, oamenii pot să stea la cozi insuportabile, cum sunt bătrânii umiliți. Am văzut astăzi cozile alea sinistre din Piața Obor și din alte piețe. Este o nerușinare fără de margini pentru că, dacă ar fi fost lăsați oamenii să intre firesc acolo, nu ar fi fost înghesuială. Dar organizarea asta tâmpită, cu ordonanțele astea idioate face ca, vrând să le faci bătrânilor un bine, de fapt transformi grija față de ei într-o umilință cumplită. De ce oare un bătrân nu poate să iasă de dimineața până seara, cum pot să iasă alți oameni?”, a spus Dinescu.

Scriitorul a vorbit și despre situația din localitatea Jibou, din județul Sălaj, unde sute de oameni s-au înghesuit la o coadă pentru a primi pâine și cartofi. Scadalos este faptul că aceștia fuseseră chemați chiar de primar iar la toată scena au asistat și polițiștii locali, cei care ar fi trebuit să se aigure că regulile de distanțare socială sunt respectate.

”Astăzi două cozi m-au scos din sărite: asta din piețe, cum au fost grupați bătrânii între 11 și 13, pe urmă coada aceea dintr-un sat amărât din România. Problema era nu că oamenii ăia nu aveau mască și nu stăteau la distanță unul de celălat. Problema e în ce țară europeană vine lumea să stea la coadă pentru două pâini și un săculeț de cartofi”, a mai spus Mircea Dinescu.

Scriitorul a mai precizat că după ce criza provocată de COVID-19 va trece, lumea va trebui regândită, în general.

”În România, întreprinderile mici și mijlocii erau sângele economiei. (...) În clipa în care îți omori micile ferme, micile afaceri de turism și nu te gândești cum să le ajuți, pentru că ei nu se gândesc deloc deocamdată, evident că nu au ce iepuraș să scoată ăștia din pălărie. Într-adevăr, lumea va trebui regândită, poate și în forma de conducere a societăților noastre. Poate ar trebui să ne regionalizăm, să fie luați oamenii mai inteligenți din fiecare județ, să se termine cu voturile astea pe partide. Eu până acolo merg”, a mai spus Mircea Dinescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.