Cazarea pe litoralul românesc se va scumpi din nou, de luni 15 iulie. După ce la 1 iulie preţurile au crescut semnificativ , jumătatea lunii lui Cuptor vine cu prețuri şi mai mari la malul Marii Negre.

Tarifele de cazare urmează să fie majorate chiar și cu 20%. De vină, susțin întreprinzătorii din turism, ar fi chiar turiștii români, care se îngrămădesc la mare, doar în iulie și august, provocând majorări ale prețurilor.

Chiar și așa, hotelurile sunt pline ochi iar locuri libere se mai găsesc abia în septembrie. Hotelurile de 4 și 5 stele de pe Litoral cu all inclusive sunt primele rezervate de turiștii români, arată o analiză a unei agenții de turism.

"E vorba de sezonalitate. Dacă s-ar îngrămădi în aprilie ar fi preţurile mai mari ca şi la Revelion. La munte sut preţuri mari, aşa şi pe litoral în iulie şi august preţurile sunt foarte mari, de aceea s-au ridicat preţurile spre zona de vârf. Avem vârful de sezon pe litoralul românesc. iar românii care au bugete generoase vin acum pe litoral", a declarat Cristan Bărhălescu, preşedinte ANAT Sud-Est

Preţurile nu se vor schimba pentru sejururile contractate deja prin agențiile de turism.

Valoarea medie a unui pachet turistic în vârf de sezon este de 2.200 de lei pentru cameră, iar pentru hotelurile all inclusive cu aproximativ 70% mai mare, respectiv 3.800 de lei.

Mamaia este si în această vara cea mai scumpă de pe litoralul românesc, iar la Saturn se așteaptă cele mai mici prețuri.

Preţurile vor scădea abia de la 1 septembrie.

"Între vară şi toamnă diferenta este şi de 60-70% pentru că hotelierii sunt cei care împreună cu ageţii de turism fac pachete specialie pe care le ofera celor cu posibilităţi reduse şi atunci avem tarife de 50 de lei la hoteluri de 3-4 stele pe loc de cazare pe noapte, ia în cadrul unui pachet de 5 zile cu siguranţă oricine îşi poate permite să vină pe litoralul românesc", a arătat Bărhălescu.

Hotelierii profită și de voucherele de vacanță acordate bugetarilor, astfel că au creat pachete speciale.

