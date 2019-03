Scurgerea RADIOACTIVĂ din Republica Moldova, confirmată și de expertul în energie nucleară Ionuț Purică pentru B1 TV (VIDEO)

Expertul în energie nucleară Ionuț Purică a declarat pentru B1 TV că scurgerea radioactivă la granița de est a țării, în Râbnița, nu este periculoasă pentru români.

Purică a precizat că este vorba despre surse industriale, care nu au intensitatea radioactivă a unui reactor nuclear, deci nu poate fi vorba despre un accident similar celui de la Cernobîl, din 1986.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.