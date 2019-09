Se dau BANI DE LA STAT pentru MILIOANE de români! SUMA de 2.080 de lei va intra DIRECT PE CARD!

Anunțul pe care toți românii trebuie să îl afle! Cine primește vocuhere de vacanță trebuie să fie la curent cu noile modificări!

Prin urmare valoarea vocuherelor va fi mai mare în extrasezon, iar banii vor intra pe card, conform unui anunț oficial, conform Capital.

Voucherele de vacanţă vor fi acordate pe card, renunţându-se la variantele pe hârtie, iar pentru lunile de extrasezon, aprilie, mai, octombrie şi noiembrie ar putea fi acordate vouchere cu o valoare mai mare, de 2.080 de lei, potrivit lui Adrian Voican, vicepreşedinte al Federaţiei asociaţiilor de promovare turistică din Romania.

„Voucherele de vacanţă – pe care eu le consider un plan Marshall al turismului românesc – am cerut şi ministrulului Bogdan Trif (ministrul Turismului, n.r.) a promis că va consfinţi printr-o ordonanţă de urgenţă prelungirea aplicării lor dincolo de 2020, chiar pentru 5 sau 10 ani. Am mai stabilit că cele 4 luni de extrasezon care vor beneficia de vouchere cu valoare mai mare, respectiv 2080 lei, vor fi aprilie, mai, octombrie şi noiembrie. Şi că acordarea lor se va face pe card, renunţându-se la variantele pe hârtie”, a scris Adrian Voican pe pagina sa de Facebook.

În carul întâlnirii de la Ministerul Turismului s-a votat şi pentru adoptarea unei scheme de ajutor de minimis pentru agenţiile de turism care aduc turişti străini minim 5 nopţi în România, respectiv 50 euro/turist.