Se împlinesc 31 de ani de la mineriada din 13-15 iunie 1990, unul dintre cele mai violente și mai negre episoade din istoria postdecembristă. Atunci, cele 53 de zile de proteste neîntrerupte anticomuniste în centrul capitalei au fost reprimate cu ajutorul minerilor aduși din Valea Jiului în București. Au fost 6 morți și aproape 2.000 de oameni răniți sau reținuți abuziv și nici acum, după mai bine de 3 decenii, nu a fost cineva pedepsit. Iar dosarul mineriadei se plimbă prin sertarele justiției românești.

În noaptea de 12 spre 13 iunie, autoritatile au intervenit în forță pentru a împrăștia așa-zisii golani, aflați de 52 de zile în Piața Universității. Seara, la televiziunea publică poate fi auzit comunicatul președintelui Ion Iliescu care cheamã în ajutor forțele "conștiente și responsabile" împotriva grupurilor extremiste.

Deşi evenimentele păreau să se deruleze spontan, au existat voci, precum cea a fostui procuror militar, Dan Voinea, care au spus că atacul minerilor din 13-15 iunie 1990 a fost premeditat chiar de forțele de ordine.

Iar în noaptea dinspre 13 spre 14 iunie, soseau la București trenurile de mineri din Valea Jiului. Minerii s-au îndreptat cãtre Piața Universității pentru a o elibera de protestatari. Adică exact ceea ce practic le ceruse președintele țării.

În urma incidentelor sângeroase, oficial, 6 oameni au murit, iar peste 700 au fost rãniți. Asociațiile victimelor mineriadelor susțin însã cã numãrul morților s-ar ridica la peste 100.

Sunt 31 de ani de atunci iar dosarul mineriadei zace undeva între instituțiile din justiția românească. La sfârșitul anului trecut, judecătorii Curții Supreme au retrimis dosarul la procurori pentru refacerea anchetei.

Printre cei 13 inculpați din acest dosar se numără Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu sau Miron Cozma. Lor le sunt aduse acuzații de infracțiuni contra umanității, fapte care se pedepsesc cu închisoare pe viață sau închisoare de la 15 la 20 de ani.

Președintele PNL și al Camerei Deputaților va depune în Piața Universității o coroană în memoria victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990.

