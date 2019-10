În noaptea de sâmbătă spre duminică se schimbă ora. România trece la ora cea de iarnă, astfel că ora 4:00 devine ora 3:00. Noaptea de 26 spre 27 octombrie din acest an va fi, probabil, ultima în care vom mai face trecerea la ora de iarnă.

ADIO, LAURENȚIU REGHECAMPF! ANAMARIA PRODAN A LUAT DECIZIA RADICALĂ! GATA, A FUGIT DE ACASĂ (GALERIE FOTO)

Efectele acestei schimbări sunt diferite de la om la om, spun medicii. Astfel, unele persoane mai sensibile pot resimți schimbarea săptămâni în şir, în timp ce altele se obișnuiesc rapid. Copiii mai puțin afectați de această schimbare, deoarece ceasul lor biologic este mai flexibil decât al adulților, mai spun medicii.

Şi psihologii spun că schimbarea orei este un proces brusc la care este supus organismul, iar, de aici, se poate ajunge la anxietate, monotonie, oboseală, insomnii.

Trenurile de călători vor pleca din stații după ora de vară până la noapte, la ora 4:00. După trecerea la ora Europei orientale, trenurile vor opri în stațiile de pe traseu, unde vor staționa până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră. Trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația finală își vor continua mersul până la destinație.

Ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în anul 1932, între 22 mai și 2 octombrie. Germanii au introdus pentru prima dată ora de vară, în anul 1916, urmați de britanici, belgieni, danezi, francezi, italieni, luxemburghezi, olandezi, norvegieni, portughezi, suedezi și turci.

BOMBĂ ÎN MUZICA POPULARĂ! FUEGO, PRINS ÎN FAPT CU IRINA LOGHIN! ASTA E PREA DE TOT! FANII ȘI-AU FĂCUT CRUCE

Însă, schimbarea orei se va face, probabil, pentru ultima dată în acest an. Comisia Europeană a propus să se renunțe la schimbarea sezonieră a orei în Europa.

Astfel, statele membre ale UE vor avea libertatea de a decide, pentru totdeauna, dacă doresc să aplice permanent ora de vară sau ora de iarnă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.