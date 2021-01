Se va vaccina Patriarhul Daniel împotriva noului coronavirus? Ce spune purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române (VIDEO)

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a declarat, luni seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că dacă se va decide ca Patriarhul Daniel să se vaccineze anti-COVID-19, acest lucru va fi anunțat în mod public. La fel ca oricare altă persoană, șeful Bisericii Ortodoxe Române se va consulta înainte cu medicul de familie, a precizat Vasile Bănescu.

Întrebat dacă se va vaccina Patriarhul Daniel și dacă da, atunci când se va ajunge la o astfel de decizie, ea va fi cumunicată public, Vasile Bănescu a răspuns: ”În mod cert, dacă se va ajunge la posibilitatea acesta, de a primi vaccinul, lucrul acesta va fi făcut public. Ca oricare dintre noi, părintele Patriarh trebuie să se consulte cu medicul de familie. Acest vaccin abia a apărut, e foarte important (să se consulte cu medicul de familie –n.r.), pentru că profilul medical al fiecăruia trebuie să fie unul permisiv la vaccin”.

În ceea ce privește implicarea Bisericii în campania de vaccinare împotriva noului coronavirus, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a explicat: ”O opțiune adecvată în legătură cu acest pas, a ne vaccina sau a nu ne vaccina, trebuie să apară într-un cadru al informațiilor curate, din surse sigure, din surse instituționale. O astfel de opțiune este total nerecomandabil să apară într-un cadru al dezinformării. De aceea, această campanie de informare poate să includă cultele religioase, acest lucru însemnând ceea ce s-a petrecut concret în spațiul Patriarhiei Române, primirea de la Secretariatul de stat pentru culte a unei broșuri informative. Alături de Biserica Ortodoxă Română, firește, au primit acest material informativ și celelalte culte religioase din România. Conținutul acestui material este destinat, în primul rând, personalului clerical și neclerical din fiecare cult. Ulterior, persoanele respective, mai bine informate în legătură cu vaccinul, vor fi mai bine înarmate cu o informație atunci când vor fi, la rândul lor, întrebate, pentru că vorbim de un personal care are contact cu foarte mulți oameni și e preferabil, în contextul în care ne aflăm, să răspundem adecvat la întrebările elementare”.

Aşa arată oraşul care a stat în adâncuri vreme de 90 ani. Apele s-au retras, iar ceva şocant a ieşit de-acolo

În acest context, Vasile Bănescu a subliniat că este important ca fiecare persoană să ia decizia de a se vaccina sau nu după ce s-a constultat cu medicul de familie și după ce s-a informat.

”Mesajul Bisericii a fost și rămâne acesta: opțiunea pentru vaccinare trebuie luată în consultare cu medicul de familie, în mod ideal, aș adăuga, cu medicul de familie care s-a vaccinat el însuși, pentru că o mărturie personală din partea unei persoane credibile cântărește foarte mult. (...) Biserica nu va recomanda alegerea unui vaccin sau a altuia. Inclusiv medicii discută despre asta, există rezerve în legătură cu anumite efecte secundare. Profilul medical al fiecăruia și accesul la vaccin sunt lucruri care trebuie discutate exclusiv cu medicii și Biserica nu se amestecă în asta, dar drumul de la scepticism, de la ezitare, la încredere, acest drum trebuie parcurs prin informare”, a mai spus Vasile Bănescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.