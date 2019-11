'Seară de muzică românească și americană', un eveniment extraordinar organizat de Centrul Cultural pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu", în Sectorul 4 (VIDEO)

În cadrul unui amplu demers educativ realizat de Centrul Cultural pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu", tineri artişti au bucurat publicul cu arii clasice cu influenţe folclorice româneşti. Evenimentul îşi doreşte să reînvie pasiunea pentru astfel de acte artistice printr-o serie de concerte cu intrare liberă care aparţin proiectului ,,Seară de muzică românească și americană''.

