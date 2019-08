Un grav accident de circulatie a avut loc azi noapte în apropiere de Dej. Trei oameni au ajuns în stare gravă la spital după o coliziune între trei mașini. Probleme au fost și în județul Sibiu, unde o tânără a intrat cu mașina într-un cap de pod. Femeia s-a rănit grav și a intrat direct în operație. Mașina ei s-a făcut praf în urma impactului, relatează B1TV.

Accidentul teribil s-a produs aseară, la puțin timp după ora 21, între localitățile clujene Jucu și Apahida. Unul dintre șoferi nu ar fi păstrat distanţa corespunzătoare faţă de mașina din faţă, moment în care a intrat puternic în aceasta. Iar asta, în momentul în care din spate un alt autoturism venea cu viteză. Şoferul acestuia nu a mai putut evita impactul şi a intrat şi el la rândul său în celelalte două maşini. La faţa locului au ajuns de urgenţă echipele de intervenţie. Trei oameni au fost grav răniţi şi au fost transportaţi la spital. Din fericire, starea lor de sănătate este acum sub control. Traficul rutier a fost blocat mai bine de o oră, pe ambele sensuri de mers.

Probleme au fost şi pe DN1, în judeţul Sibiu. O tânără de 26 de ani ar fi pierdut controlul volanului, moment în care a intrat puternic într-un cap de pod. Un localnic din localitatea Scoreiu a auzit bubuitura puternică şi a ieşit să vadă ce se întâmplă. Îngrozit, omul a sunat la 112. La faţa locului au ajuns medicii care au hotărât ca victima să fie transportată imediat la spital pentru operaţie. În urma impactului teribil, tânăra a suferit un traumatism cranio celeblar şi o fractură la femur. După accident, circulaţia rutieră pe DN1 s-a desfăşurat pe un singur sens de mers, mai bine de o oră.

