Sebastian Ghiță, noi amenințări la adresa protestatarilor: Când niște debedei aruncă cu ouă într-un ministru, Poliția trebuie să-i aresteze imediat. Dacă nu o face, cineva trebuie să-i pună la punct pe băieții ăștia (VIDEO)

Sebastian Ghiță continuă să lanseze mesaje de ameninţare la adresa mişcării #Rezist. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, fostul deputat, aflat în Serbia, a susținut că oricine comite o agresiune la adresa unui judecător sau ministru trebuie arestat pe loc, iar dacă autoritățile statului nu fac acest lucru, ”trebuie ca cineva să găsească o formă de a îi pune la punct pe băieții ăștia”.

”Eu am văzut că rezistenții au inflamat străzile și instituțiile și am vrut să zic exact ce am vrut să zic. Într-o democrație nu poți să bați judecătorii, indiferent că accepți ceea ce decid sau nu. Atunci când alergi pe stradă un ministru sau un judecător, îl filmezi, îi strigi, când îi vandalizezi casa sau poarta, se numește agresiune, iar pentru o astfel de agresiune, care nu este permisă, când o astfel de agresiune este comisă asupra unui judecător, în acel moment, acel om trebuie arestat de urgență. La noi, aceste personaje sunt lăsate să facă chestiunea asta în mod repetat și este doar o continuare a ceea ce s-a întâmplat când s-au urcat pe gardurile Parlamentului, acum doi ani.

Dacă mâine or să ne dea băieții ăștia în cap și or să ne bălăcărească și măscărească cum vor ei, fără nicio regulă și nicio lege, noi ce trebuie să facem? Să le aducem câte o panseluță? Orice cetățean care vede așa ceva desfășurându-se pe stradă are tot dreptul să intervină, cât timp autoritățile statului sunt pasive.

Dacă oamenii ăștia au dreptul să facă singuri legea în țară, înseamnă că oricare dintre noi are dreptul ăsta”, a declarat Ghiță.

Întrebat de ce crede că autoritatea statului nu mai funcționează în România, Sebastian Ghiță a răspuns: ”Pentru că o politică abjectă numită agresiunea minorității timorează polițiști, oameni ai legii și, practic, în felul acesta, oamenii legii nu mai pot aplica legea. Și astfel vedem ouă și lături aruncate pe ușa Ministerului Justiției, care e o instituție a statului român. Și când niște debedei se duc și aruncă cu ouă într-un ministru sau într-o instituție, atunci Poliția trebuie să-i aresteze imediat și dacă nu o face, trebuie ca cineva să găsească o formă de a îi pune la punct pe băieții ăștia”.