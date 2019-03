Sebastian Ghiță, declarații despre REVENIREA în România: O să-mi asum dreptul meu la libertate (VIDEO)

Fostul deputat Sebastian Ghiță a declarat marți, ăntr-o intervenție telefonică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că va decide dacă va revebni în România pentru a face campanie pentru europarlamentare, după ce se va consulta cu avocații săi.

Întrebat dacă se va întoarce în țară în contextul în care a anunțat că va candida la alegerile europarlamentare din acest an, Ghiță a răspuns: ”Am să mă sfătuiesc cu avocații mei și, în măsura în care prietenii și mecanismul doamnei Kovesi și a face rău nu-mi vor mai putea face rău, o să-mi asum dreptul meu la libertate”.

”În ceea ce privește dreptul fiecăruia dintre noi de a spune un adevăr, nu am să mă înfrânez niciodată să spun adevăruri. Faptul că doamna Kovesi este, astăzi, mai mult sau mai puțin favorizată de atmosfera din România este puțin important. Orice adevăr, cu atât mai mult adevăruri puternice precum răul pe care l-a făcut Kovesi României trebuie spuse cât mai repede și cât mai puternic”, a mai spus Sebastian Ghiță.

Sebastian Ghiță va dschide lista Alianței PRM-PRU în alegerile europarlamentare de la finalul lunii mai.

Omul de afaceri reintră în atenția publică după ce magistrații Curții de Apel Ploiești au anulat definitiv mandatul european de arestare emis pe numele său. Sebastian Ghiță se află în Serbia de la finalul lui 2016 când a fugit din ţară pentru a nu fi reţinut într-un dosar instrumentat de Direcţia Naţională Anticorpuţie.

